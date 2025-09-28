Turismo – Di Donna (FI): si renda fruibile a tutti la terrazza della Palazzina Belvedere

In questi giorni, come ampiamente riportato dagli organi di informazione, la città di Brindisi è piena di turisti stranieri che vanno ad aggiungersi ai passeggeri delle navi da crociera che preferiscono rimanere in città invece di partecipare ad escursioni in altre località del Salento. Lo sforzo comune deve essere quello di rendere Brindisi quanto più possibile bella ed accogliente. E’ evidente che il nostro water front, a partire dal Lungomare Regina Margherita, rappresenta un fiore all’occhiello, anche per la presenza delle Colonne Romane e della Scalinata Virgiliana. Proprio da quel punto, tra l’altro, si può osservare la bellissima conformazione del nostro porto interno, un fiordo naturale tra i più suggestivi del Mediterraneo.

Il gruppo consiliare di Forza Italia, pertanto, ha chiesto agli uffici competenti di predisporre la rimozione del cancello che impedisce la libera fruizione della terrazza panoramica della Palazzina Belvedere e la installazione di binocoli per osservare nei dettagli le bellezze della nostra città che si affacciano sul mare.

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia Brindisi