“Turismo (è) Formazione”, a Fasano al via nuovi percorsi gratuiti per tutta la cittadinanza

Corsi di lingue straniere, cucina e artigianato per elevare sempre più gli standard qualitativi dell’offerta del territorio

FASANO – Al via a Fasano la terza edizione di “Turismo (è) Formazione”. Dopo il successo delle prime due edizioni tornano i corsi di formazione gratuiti per costruire professionalità e competenze adeguate alle esigenze del settore e del territorio. L’iniziativa, anche quest’anno, è organizzata dalla Dante Alighieri Ets e promossa dal Gruppo Fortis, con il patrocinio del Comune di Fasano e della locale Consulta del Turismo.

Questa opportunità è rivolta gratuitamente a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dallo stato occupazionale, che desiderano acquisire, migliorare o affinare competenze specifiche nelle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese), ma anche accostarsi a competenze che rientrano nel mondo della cucina (pizzeria, produzione di pasta fresca, pasticceria), così come della manutenzione, dell’artigianato e degli antichi mestieri (lavori elettrici, lavorazione del legno).

Sedi delle lezioni saranno il Laboratorio Urbano – CiaiaLab in corso Vittorio Emanuele e Happetito – House of Excellence, SS172.

L’obiettivo di questa iniziativa è continuare a fornire strumenti concreti per il territorio e garantire un reale supporto al miglioramento della qualità delle competenze, un elemento essenziale in una città come Fasano, caratterizzata da un forte sviluppo dell’industria turistica.

I cittadini interessati potranno compilare il form di candidatura entro sabato 28 febbraio 2026 al seguente link. Oppure recarsi presso il CiaiaLab – Laboratorio Urbano, in corso Vittorio Emanuele, 76 – Fasano. Tel 080 2043624. È possibile, inoltre, contattare la segreteria online del Gruppo Fortis al numero 0804391993 – email: info@gruppofortis.eu.

«La formazione è uno degli assi portanti delle nostre politiche per il turismo – evidenzia l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili, Pier Francesco Palmariggi –. In questi anni abbiamo scelto con decisione di stimolare l’attivazione di numerosi percorsi di qualificazione professionale e orientamento al lavoro: dai Job Days alla collaborazione strutturata con l’ITS Turismo, fino all’esperienza del progetto “Punti Cardinali”, che rinnoveremo anche nel 2026. Ciascuna di queste iniziative rappresentano tappe di un cammino costante che oggi trova nuova forza anche nella terza edizione di “Turismo (è) Formazione”, resa possibile grazie alla collaborazione con numerosi partner e professionisti del territorio. Solo attraverso questo impegno in sinergia possiamo sviluppare competenze solide e adeguate alle sfide di un settore così dinamico e trainante per la nostra economia».