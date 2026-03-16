Turismo è Lavoro: a Fasano aperte le preregistrazioni per gli utenti

Al via la call per la preregistrazione degli utenti in cerca di occupazione

FASANO – Sono 38 le aziende che hanno deciso di ricercare e selezionare il personale anche attraverso il

Job Day del prossimo 19 marzo nella sala Polifunzionale della Biblioteca di Comunità. Imprese e candidati avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi direttamente, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’inserimento lavorativo nel settore turistico.

L’evento è promosso dal Comune di Fasano all’interno del progetto “Orizzonte 360°”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, e realizzato in collaborazione con un ampio partenariato territoriale.

L’appuntamento è dalle 9:00 alle 17:00 di giovedì 19 marzo presso la sala Polifunzionale della Biblioteca di Comunità. La partecipazione è libera e aperta a chiunque. Sarà possibile, nonché preferibile, preregistrarsi al fine di rendere più scorrevole l’ingresso ed evitare file o lunghe attese, cliccando qui: Job Day form

Le aziende che hanno aderito comprendono solide realtà del territorio come resort, alberghi, strutture ricettive, beach club. Nel dettaglio parteciperanno: Acquapark Egnazia – Zoo Safari – Masseria Pedali, Agrobistrot, Archeolido, Arde Cuore, Bluserena SPA, Carani Yachting Service, Casale del Murgese, Dasep srl, Don Ferrante, El Cohiba, Elite Mobility Solutions – NCC, Eurospin, Eurovacanze, Hotel del Levante, Hotel Sierra Silvana, Il Fagiano Catering, La Marea Ristorante, Mare Mosso Beach Club, Masseria Borgo Ritella, Masseria Marzalossa, Masseria Eccellenza, Masseria Montenapoleone, Masseria Petrarolo, Masseria Pistola, Masseria San Lorenzo, Masseria Torre Coccaro – Coccaro Beach Club, Masseria Villa Verde, Mc Donald’s, MI.TA.PAST & CO srl, Palazzo Egnazia Fasano, Puglia Paradise Villas, R.A..M.S. Arredamenti srl, Ranstad, Rental Solutions, Resort Chiusurelle Futura Smart, Ristorante Fronte Mare, Spazio CONAD, Tenuta Fascianello, Tenuta Monacelle.

Queste le principali figure ricercate: addetto colazioni, addetto pulizie, addetto spiaggia, addetto vendita, addetto ricevimento, addetto amministrazione, addetto catering, addetto fast food, addetto front office, addetto logistica, addetto pulizie, aiutante autonoleggio, allestitore, animatore, assistente bagnanti, autista, banconista, barman, booking manager, cameriere ai piani, experience manager, governante, housekeeper, impiegato contabile, local concierge, magazziniere, maître, manutentore, operaio, ormeggiatore assistenza imbarcazioni, receptionist, responsabile caffetteria, responsabile di turno, tutte le figure professionali di sala e cucina.

«Siamo ormai giunti alla quinta edizione di questo evento – dice la consigliera comunale con delega ai Job days e all’incontro domanda-offerta di lavoro Madia Decarolis. Le aziende del territorio hanno risposto “presente”. Ci auguriamo che accada lo stesso per i cittadini che vorranno approfittare di tale occasione per incontrare in un medesimo luogo numerose aziende del territorio».