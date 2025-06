Turismo e strumenti di finanza agevolata. Iniziativa della Camera di Commercio

La provincia di Brindisi continua a far registrare dati in crescita in quanto a presenze turistiche. Il che rappresenta una conferma dell’appeal che questo territorio mette in mostra, forte di un mare che non ha nulla da invidiare ad altri posti d’Italia, della bellezza dei suoi centro storici, del patrimonio artistico e culturale e dell’enogastronomia. Se ne sono accorte anche le compagnie crocieristiche, a partire da MSC, che ormai hanno inserito Brindisi nei calendari delle rotte del Mediterraneo.

Certo, va fatto ancora tanto, perché i limiti strutturali sono notevoli, così come esistono problemi di collegamenti aerei e ferroviari, a cui si aggiungono gli ingorghi stradali che ormai accompagnano da qualche anno l’avvio della stagione estiva.

Ma qualcosa va chiesto anche agli imprenditori del settore che devono sforzarsi di migliorare la qualità delle proprie strutture. Da qui l’importanza dell’accordo raggiunto tra la Camera di Commercio Brindisi/Taranto e Puglia Sviluppo per mettere a disposizione degli stessi operatori strumenti di finanza agevolata, con particolare riferimento agli avvisi Pia e Minipia turismo.

In questa ottica si è svolto a Brindisi un incontro proprio con i tecnici di Puglia Sviluppo. Dopo l’introduzione del vice presidente vicario dell’ente camerale Franco Gentile, i dirigenti Donatella Toni e Gianluca De Paola hanno illustrato i contenuti di questi strumenti ed hanno sottolineato come stia continuando a crescere il ricorso alla finanza agevolata per rendere ancora più competitive le proprie strutture.

L’iniziativa è stata seguita con interesse anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria, con il chiaro intento di diffondere tra i propri associati queste opportunità.