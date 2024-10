Turismo inclusivo con il progetto “Facta” per l’autismo: si conclude il primo laboratorio

Dopo la Musicoterapia mercoledì 9 ottobre si parte con il laboratorio di turismo esperienziale, protagonisti bambini e giovani dai 9 ai 26 anni

MESAGNE – Al via lo scorso 8 settembre il progetto “FACTA – Formazione Accoglienza e Consapevolezza per un Turismo amico degli Autistici”, ideato e realizzato dall’Associazione “Apulia Tourism & Food” in collaborazione con le Associazioni “Fiorediloto”, “Azioni Solidali”, “Coloriamo il Mondo”, “Angsa Brindisi” e “Il segno Mediterraneo”, partner istituzionali il Comune di Mesagne e il Consorzio ATS BR4.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell’ambito del “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore” – Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0”, per promuovere esperienze di turismo inclusivo per persone con disturbi dello spettro autistico. Il progetto, attraverso la realizzazione di laboratori multidisciplinari e innovativi destinati a bambini e ragazzi autistici, ha l’obiettivo di favorire l’inclusione, lo sviluppo delle competenze e l’espressione delle potenzialità creative dei partecipanti, che verranno guidati – questo lo step finale – alla realizzazione di un sito web turistico autism friendly dedicato alla città di Mesagne.

I laboratori “FACTA” si suddividono in quattro aree. La prima in ordine di svolgimento ha riguardato la musicoterapia. All’interno del percorso laboratoriale che si è concluso ieri, la musica ha rappresentato uno strumento di comunicazione ed espressione, ma anche di relazione e condivisione creativa, attraverso l’esplorazione di diversi strumenti musicali e mediante l’uso della voce. Le iniziative continueranno nei prossimi giorni con un ciclo di escursioni e visite guidate in luoghi significativi della città di Mesagne e presso le sue aree rurali. A seguire, si terrà il laboratorio audiovisivo e fotografico, un’esperienza immersiva nel mondo dei video-documentari, per fornire ai partecipanti le competenze di base utili a ideare e realizzare una piccola-grande opera audiovisiva e uno shooting fotografico. Il percorso si chiuderà con una sezione dedicata all’apprendimento di competenze digitali per permettere ai partecipanti di esplorare le potenzialità della tecnologia con approccio ludico-ricreativo.

Il progetto “FACTA” è realizzato da un team multidisciplinare composto da psicologi ed educatori, che insieme agli esperti dei singoli laboratori, ai tutor e responsabili di progetto, ai partner pubblici e privati, sono uniti dalla mission condivisa di favorire inclusione sociale e potenziamento delle competenze individuali. “FACTA” è sui canali social. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: factamesagne24@gmail.com; telefono: 377 3512919.