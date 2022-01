TURISMO – INCONTRO PER “DESTINAZIONE BRINDISI”

Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto il primo tavolo partecipato per la creazione e valorizzazione dell’offerta turistica, culturale e creativa di Brindisi. “Destinazione Brindisi”, un progetto importante per fare entrare la nostra città nel circuito turistico ad alti livelli. Gli operatori turistici devono creare un’offerta distintiva di Brindisi, così che la nostra città possa diventare una meta scelta da viaggiatori provenienti dalle altre regioni e dall’estero. Un obiettivo importante che tende a valorizzare sempre di più tutto quello che la nostra città può offrire. All’incontro sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni, imprese, cooperative, professionisti del settore turistico, culturale e creativo di Brindisi. Tante sono le attività che possono essere promosse e, a tal fine, bisogna focalizzarsi sul da farsi e sulle strategie da attivare. La nostra città deve apparire sui principali cataloghi turistici proponendo offerte imperdibili. L’obiettivo di questo primo tavolo è stato quello di costruire insieme una proposta di attività e un invito a collaborare per promuoverle. Una serie di proposte che spaziano dai grandi eventi musicali a quelli legati al nostro mare e tanto altro. Uno degli incontri sarà dedicato agli operatori croceristici. In pratica, tutto ciò che ci si può aspettare da Brindisi. Le varie proposte e strategie saranno messe insieme e si lavorerà con sinergia ed entusiasmo. Anna Consales