Turismo, M5S Ostuni: “Con Giuseppe Conte venerdì per ascoltare chi ogni giorno valorizza il nostro territorio”

Pizzuto e D’Amico: “La sua presenza conferma l’attenzione del Movimento per la provincia di Brindisi”

“Ostuni avrà il piacere e l’onore di accogliere venerdì 14 novembre il Presidente Giuseppe Conte per un importante momento di confronto dedicato a uno dei pilastri della nostra economia: il turismo. Sarà un’occasione preziosa – spiegano i candidati al Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione di Brindisi, Chiara Pizzuto e Bartolo D’Amico – per dialogare con operatori, associazioni e cittadini che ogni giorno lavorano per valorizzare le bellezze della nostra terra.”

L’incontro si terrà alle ore 11 al Grand Hotel Santa Lucia di Ostuni e vedrà la partecipazione del presidente del M5S Giuseppe Conte.

“La provincia di Brindisi, incastonata tra la Valle d’Itria e l’Alto Salento, è oggi una destinazione sempre più ricercata a livello internazionale – sottolineano Pizzuto e D’Amico –. È fondamentale consolidare questa crescita con il contributo delle comunità locali e il sostegno concreto delle istituzioni, affinché il turismo continui a essere un motore di sviluppo sostenibile e di opportunità per tutti.”

“L’iniziativa – concludono – nasce per ascoltare, raccogliere idee e proposte da chi vive quotidianamente il territorio e crede nel suo potenziale. In un momento cruciale per la provincia di Brindisi, il turismo può davvero rappresentare un settore strategico, capace di generare valore e futuro per i nostri giovani.”