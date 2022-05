TURISTA DIRETTA A COSTA MORENA ABBANDONATA CON LE VALIGIE NELLA ZONA INDUSTRIALE

Sarà pure “Brindisi città turistica”, ma a volte un po’ di disponibilità in più in favore di passeggeri in transito non guasterebbe. L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio odierno nella zona industriale, a ridosso dello zuccherificio. Una passeggera carica di bagagli stava cercando di raggiungere Costa Morena quando è stata affiancata dall’autobus della STP che collega proprio le banchine di Costa Morena con la stazione marittima. Sta di fatto, però, che la turista era ancora lontana dalla fermata e quindi l’autista del mezzo pubblico non si è fermato. Alla scena ha assistito un automobilista che ha raggiunto e fermato l’autobus per chiedere spiegazioni. L’autista ha dichiarato di avere disposizioni precise che impediscono di fermarsi in posti diversi da quelli indicati con le paline delle fermate. Sarà pure giusto, ma che ci vuole ad essere un po’ più elastici? Tanto più quando stiamo parlando di un servizio che spesso viene effettuato in assenza di passeggeri. Segnaliamo questo episodio nella speranza che Comune, Autorità Portuale e la stessa STP diano disposizioni per rendere la nostra città un tantino più ospitale.