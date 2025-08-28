Turista venete 22enne denuncia: “ho subito violenze durante una festa a Francavilla”

E’ ancora avvolta dal mistero una vicenda verificatasi nei giorni scorsi a Francavilla Fontana e che ha visto protagonista una turista veneta di 22 anni. La stessa si è presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Grottaglie (per poi essere trasferita all’ospedale SS. Annunziata di Taranto) denunciando di aver subito violenze da uno sconosciuto nel corso di una festa svoltasi a Francavilla Fontana. Sull’accaduto sta indagando la Squdra Mobile di Taranto, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Brindisi che ha aperto un fascicolo contro ignoti per una presunta violenza sessuale.