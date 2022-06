TUTELA AMBIENTE E BIODIVERSITA’ – ACCORDO TRA AGRONOMI E “FERDINANDO”

È stata siglata tra l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi, rappresentati dal Presidente dott. agr. Cosimo D’Angelo, e l’IISS Epifanio Ferdinando, rappresentato dal dirigente scolastico ing. Mario Palmisano Romano, una convenzione per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che coinvolgerà tutte le sezioni dell’Istituto, da quella del Liceo a quella del Tecnico.

L’accordo è stato siglato alla presenza del Ten. Col. Sandro D’Alessandro, Vice Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi, della dott.ssa Anna Sacco, segretaria dell’Ordine, e del prof. Francesco D’Alonzo, docente della scuola, per dar seguito al protocollo siglato lo scorso 19 maggio us tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri, per accompagnare le nuove generazioni a comprendere la complessità dei fenomeni della natura e ad agire di conseguenza con un percorso migliorativo di transizione.

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo all’interno del Piano “RiGenerazione Scuola”, il Piano del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale, pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU, per educare studentesse e studenti ad abitare il pianeta in modo nuovo e a rendere i giovani protagonisti del cambiamento.

Con questo innovativo percorso le studentesse e gli studenti del Ferdinando sono invitati, insieme ai docenti e a tutta la comunità scolastica, a dedicare momenti di approfondimento sui temi legati alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi all’interno non solo dei PCTO, ma anche nei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti nell’ambito dell’educazione civica, grazie al contributo professionale offerto dall’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Brindisi, dai Carabinieri Forestali e dalla Polizia Provinciale, che promuoveranno attività di tutela e cura del nostro territorio.