TUTELA DEI CONSUMATORI IN CAMPO IMMOBILIARE. SE NE PARLERA’ GIOVEDI’ ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Associazioni di categoria in campo immobiliare ed associazioni dei consumatori possono svolgere un ruolo di primo piano a tutela proprio dei consumatori per tutto ciò che attiene le mediazioni immobiliari. Ma possono farlo solo se si attuano interventi efficaci per contrastare l’abusivismo e lo svolgimento irregolare della professione.

Di questo si discuterà a Brindisi giovedì prossimo nell’ambito di una iniziativa promossa dalla Camera di Commercio e che vedrà la partecipazione di amministratori locali e di esperti del settore. Nel corso dei lavori saranno illustrati anche i risultati conseguiti dall’apposita commissione che nei mesi scorsi ha lavorato proprio in direzione degli obiettivi prefissati ed a tutela dei consumatori.