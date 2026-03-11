Tutela dei figli dei detenuti: in Provincia prime firme per il protocollo condiviso

Questa mattina, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un incontro istituzionale dedicato alla presentazione del Protocollo di intesa per il sostegno alla genitorialità dei detenuti e alla tutela dei minori, promosso dalla Provincia di Brindisi attraverso l’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale. All’incontro hanno preso parte la dott.ssa Valentina Farina, Garante dei detenuti della Provincia di Brindisi e la dott.ssa Fernanda Prete, dirigente della Provincia di Brindisi. Il protocollo nasce dall’esigenza di rafforzare il raccordo tra la Casa Circondariale di Brindisi e i servizi territoriali, con l’obiettivo di promuovere una presa in carico integrata dei figli di persone detenute e di sostenere le relazioni familiari e genitoriali durante il periodo di detenzione. L’accordo mira in particolare a favorire il mantenimento del legame affettivo tra genitori detenuti e figli, garantendo il superiore interesse dei minori, promuovendo interventi coordinati tra istituzioni e servizi e rafforzando le azioni di supporto educativo, sociale e psicologico rivolte ai nuclei familiari coinvolti. Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento della collaborazione operativa tra carcere e servizi del territorio, la presa in carico tempestiva dei minori, il sostegno alla genitorialità e l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente per il coordinamento delle attività e il monitoraggio degli interventi. I primi firmatari del protocollo sono: • ASL di Brindisi • UEPE Brindisi​• Provincia di Brindisi • Comune di Brindisi • Comune di Oria • Comune di Ostuni • Casa Circondariale di Brindisi L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una rete territoriale stabile e condivisa, finalizzata a tutelare i diritti dei minori e a sostenere percorsi di responsabilizzazione e reinserimento sociale dei genitori detenuti.