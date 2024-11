“Tutte le storie del mondo”. Presentata la stagione teatrale per le scuole

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale per le scuole di ogni ordine e grado, di Brindisi e dintorni, “Tutte le storie del mondo”. Gli spettacoli andranno in scena, da gennaio a maggio 2025, presso il Nuovo Teatro Verdi e il Mediaporto. Il progetto di “Teatri del Nord Salento”, è promosso da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti, INTI in collaborazione con il Comune di Brindisi, La Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Il Mediaporto e il Ministero dei Sogni. Sono intervenuti: Sara Bevilacqua, attrice e fondatrice di Meridiani Perduti, e Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi. Presente anche Luigi d’Elia, attore e fondatore di INTI. Un progetto importante che si propone di coinvolgere i bambini e gli adolescenti su tematiche che possano “provocare” la loro innata curiosità, in due luoghi che diventano, così, essenziali al fine della programmazione e fruizione di spazi pubblici. È stata focalizzata l’importanza di un progetto culturale unitario “che attraversi e riconnetta il territorio brindisino, riconcili l’assenza di uno sguardo e una progettualità sull’infanzia e la gioventù”. Un progetto che risulta molto interessante anche riguardo la candidatura di Brindisi a Capitale della Cultura 2027. “Il teatro è il luogo dell’incontro, incontro tra attori e spettatori, tra gli artisti, gli studenti e i loro docenti: in questo caso, il desiderio più profondo che anima questo nostro progetto è quel cerchio che, per un incanto che mai smette di sorprendere, tiene assieme, per il tempo dello spettacolo, tutti coloro che vi partecipano- Tonio De Nitti, direttore artistico di “Tutte le storie del mondo”. Anna Consales