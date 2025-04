Tutti d’accordo sui lavori allo Stadio. Il giallo del “like” della Vice Sindaca…

A Brindisi c’è voglia di mettere da parte le polemiche dei giorni scorsi con il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. E tutto questo anche per tentare di utilizzare i ribassi delle gare d’appalto per realizzare altri interventi nello stadio Franco Fanuzzi. La proposta è giunta in consiglio comunale grazie ad un ordine del giorno del consigliere comunale di opposizione Alessandro Antonino, ma alla fine – dopo una condivisione delle modifiche del testo – tale ordine del giorno è stato approvato all’unanimità. L’obiettivo è quello di fare in modo che Ferrarese autorizzi, con i poteri che gli sono stati attribuiti dal Governo, l’utilizzo dei ribassi delle gare d’appalto per porre in essere ulteriori interventi nell’ambito dello stadio Fanuzzi, a partire da una copertura di una tribuna e dall’acquisto di un telo per proteggere il manto erboso e quindi anche per consentire lo svolgimento di grandi eventi musicali nello stadio senza arrecare danni al terreno di gioco.

Ma sulla questione, come evidenziato nel suo intervento dal consigliere Luperti, è venuto fuori un giallo. In sostanza, nei giorni scorsi proprio il consigliere Antonino aveva pubblicato un post su facebook con delle accuse al sindaco Marchionna per i ritardi accumulati dal Comune di Brindisi nella realizzazione dei lavori per i Giochi del Mediterraneo. Sotto tale post c’era anche il “like” della vice sindaca Giuliana Tedesco. Circostanza, questa, per la quale Luperti ha chiesto chiarimenti, senza ottenerli.