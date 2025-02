“Tutti per uno, uno per tutti!”, grande successo per Il musical “I Tre Moschettieri- Opera Pop” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena un musical strepitoso:”I Tre Moschettieri- Opera Pop”, che reinterpreta il famoso romanzo di Alexandre Dumas, fornendone una nuovissima versione musicale. La performance inizia in una fabbrica di scatoloni dove viene ritrovato un libro forse dimenticato. Un lavoratore inizia a leggerlo, coinvolgendo, con il racconto, gli altri lavoratori che diventano, così, i personaggi della storia ambientata nella Parigi dell’800. Sicuramente uno stratagemma che ha incuriosito e appassionato il pubblico. Uno spettacolo completo, con musica, prosa e danza che si intrecciano. Effetti particolari, coreografie fantastiche e brani coinvolgenti, tutto ha contribuito a rendere lo spettacolo un grande successo. “Tutti per uno, uno per tutti!”, il famoso motto del romanzo di Dumas che vuole celebrare il trionfo dell’amicizia con una storia che non smette di appassionare. Tematiche importanti come l’amore, l’amicizia, le differenze sociali, l’onore, la vendetta, i segreti e la seduzione. Una performance veramente entusiasmante, un musical che riscrive la leggenda con originalità. I tre protagonisti: Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis, con tutto il resto del favoloso cast, sono riusciti a coinvolgere ed emozionare il numeroso pubblico presente per tutta la durata dello spettacolo. Una serata veramente imperdibile per i brindisini, un musical ad alti livelli e i tantissimi applausi hanno voluto ringraziare gli artisti che si sono spesi al massimo. Anna Consales