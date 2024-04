Tutto pronto a Brindisi per la “Festa al parco” in programma l’1 maggio

Tutto pronto a Brindisi per la Festa al Parco, secondo atto della Pasquetta brindisina organizzato dal Maestro Carmine Iaia d’intesa con la associazioni dell’ASCR Uniti per lo Sport e il patrocinio del Comune di Brindisi in programma per mercoledì 1° maggio, sempre presso il Parco “19 maggio 2012” (noto come Parco Cillarese).



Il Capoluogo Adriatico si appresta a vivere quindi un’altra giornata di allegria, come impegno irrinunciabile del Maestro Carmine Iaia, le cui finalità restano quelle di regalare momenti di festa e di aggregazione che permettano ai concittadini di Brindisi di restare nella propria città anziché cercare divertimento altrove.



Il Parco “19 maggio 2012” (noto come Parco Cillarese) tornerà quindi ad essere protagonista con il ritorno dell’ampia area attrezzata, per l’occasione, con la grande carovana del divertimento fatta di attrazioni come le giostrine e le gigantesche strutture gonfiabili che permettono a bambini e ragazzi di sfogare il proprio desiderio di attività e divertimento restando all’aperto e magari godendosi un pic-nic all’aria aperta con gli stand del food rilassandosi, nel contempo, con della buona musica.



Novità di questa seconda parte della grande festa primaverile di Brindisi sarà insomma quella di conoscere e vivere esperienze sportive con le attività delle società brindisine dell’ASCR Uniti per lo Sport pronte ad incontrare e mettere a disposizione dei presenti la propria esperienza permettendo ai brindisini che si tratti di famiglie, gruppi di amici, cittadini del capoluogo o della Provincia o semplici curiosi di poter ammirare o provare il fantastico mondo del pugilato con la Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia, le soffici sensazioni dei rimbalzi indossando, mentre si gioca a calcio, le palle della Asd Bubble Football Brindisi del Presidente Luigi Ungaro, le evoluzioni della Ginnastica Artistica con la Ginnastica La Rosa della maestra Barbara Spagnolo, il movimento sano del corpo con Revolution Fitness del Presidente Andrea De Luca, le basi tecniche e tutto il divertimento della Pallavolo con la Asd Koru Brindisi della Maestra Titty Spinelli, il fascino del più famoso ballo argentino con lo Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, il variegato mondo del body building con la Palestra Big del Presidente Maria Corsa, il nobile gusto della sfida con il Circolo della Scherma Brindisi del maestro Antonio Muraglia, il liberatorio mondo della danza con La maison de la danse delle maestre Annalisa e Maristella Monaco.



L’ingresso rigorosamente gratuito è aperto a tutti.