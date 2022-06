Tutto pronto a Mesagne per GOAL 4 LIFE, quadrangolare di calcio di beneficenza organizzato dal Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” di Brindisi che si giocherà nello Stadio Comunale “Alberto Guarini” di Mesagne, domani, domenica 5 giugno 2022, a partire dalle ore 15, tra le rappresentative di Asl Brindisi, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Ss Annunziata Mesagne con il calcio d’inizio affidato al Sindaco Antonio Matarrelli.

L’evento è il primo in Italia che rientra nell’ambito dell’inizio delle Celebrazioni per il 50° anniversario di AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule. Gode del patrocinio del Comune di Mesagne e di Asl Brindisi e si fregia di importanti partnership come LND Lega Nazionale Dilettanti, AIA – Associazione Italiana Arbitri e CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha inserito l’iniziativa nel programma della GNS – Giornata Nazionale dello Sport 2022. Sponsorship by Decathlon Italia e la partecipazione di Rotary Club Brindisi, Valesio Rotary Club Brindisi e Rotary Club Brindisi Appia Antica.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con ANT Brindisi, SS Annunziata Mesagne e Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi, è nata con la finalità solidale di sensibilizzare ed informare sulla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule la cittadinanza, unendo quindi, ad uno degli sport più amati, quella che è da sempre la mission AIDO e vedrà le squadre partecipanti affrontarsi dapprima in due eliminatorie, programmate ad estrazione tra le citate compagini e successivamente le due finali (3° e 4° posto e 1° e 2° posto). Alle partite si alterneranno flashmob (ispirati al tema della donazione organi) ed esibizioni di danza proposti, sul manto erboso, dalla scuola di ballo ASD Studio Danza Pacciolla.

Allo stadio, oltre al primo cittadino, sono attesi l’Assessore ai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Mesagne Anna Maria Scalera, l’Assessore allo Sport del Comune di Mesagne Roberto D’Ancona, il Direttore Amministrativo di Asl Brindisi Andrea Chiari, il Presidente Provinciale CONI Brindisi Mario Palmisano Romano, il Responsabile AIA sezione di Brindisi Giuseppe Palmisano, il Presidente Regionale AIDO Giuseppe Neglia, il Presidente Provinciale AIDO Salvatore Passiatore.

La giornata di GOAL 4 LIFE inizierà già nella mattinata, dalle ore 09:00 alle ore 12:00; a scendere in campo ci saranno le squadre calcio giovanili di Accademia San Vito, Nitor Brindisi, Uno di Noi Latiano e SS Annunziata Mesagne, società di casa, che ha personalmente curato l’organizzazione del torneo di giovani. A fare da cornice, per l’intera giornata, una suggestiva esposizione di moto d’epoca a cura di Lambretta Club Puglia. L’evento sarà presentato dal campo di gioco dal giornalista brindisino Nico Lorusso, affiancato dai protagonisti dello stesso e si concluderà con la premiazione di tutte le competizioni sportive subito dopo il fischio di chiusura della finalissima.

L’ingresso allo stadio sarò libero e completamente gratuito, volontari AIDO saranno a disposizione degli spettatori che vorranno assistere al quadrangolare, fornendo informazioni in merito alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e aiutando quanti vorranno sottoscrivere il proprio consenso, aiutandoli nella compilazione dell’atto olografo. Appuntamento quindi a domani allo stadio “Guarini” di Mesagne.