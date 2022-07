È tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Lorenzo da Brindisi che si terranno dal 18 al 22 luglio 2022 presso il Santuario “Santa Maria degli Angeli”, Brindisi. Si inizia il 18 luglio, alle ore 19.00, con la S. Messa presieduta da don Giacomo Antonicelli, Segretario della Nunziatura Apostolica in Honduras. Concelebra don Massimiliano Morelli, Parroco della Parrocchia San Lorenzo da Brindisi. Alle ore 20.00 si terrà una conferenza sul tema:”la diplomazia dei piccoli passi. La Santa Sede da San Lorenzo da Brindisi ai giorni nostri”. Intervengono il prof. Antonio Mario Caputo e don Giacomo Antonicelli, modera la dott.ssa Katiuscia Di Rocco. Martedì 19 luglio, alle ore 19.00, ci sarà la S. Messa presieduta da padre Salvatore Giardina Ofm. Alle ore 20.30, nel cortile della Scuola San Lorenzo da Brindisi, si terrà lo spettacolo:”Medifestival-quel che resta dei sogni”, a cura dell’Accademia delle Danze. Mercoledì 20 luglio, alle ore 19.00, la S. Messa presieduta da padre Michele Carriero Ofm Vicario Urbano. Alle ore 20.00 ci sarà la Processione con la Reliquia del Santo. Seguirà un omaggio floreale alla statua bronzea e il concerto della Banda giovanile Città di Mesagne. Giovedì 21 luglio, Solennità di San Lorenzo da Brindisi, alle ore 19.00, la S. Messa presieduta da S. E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Venerdì 22 luglio, alle ore 19.00, S. Messa di ringraziamento presieduta da don Mimmo Roma, Parroco della Basilica Cattedrale. Tutte le sere la S. Messa sarà preceduta dalla recita del S. Rosario. Tutto è stato organizzato con attenzione ed entusiasmo e, sicuramente, saranno tantissimi i fedeli che vorranno partecipare ai festeggiamenti in onore del nostro San Lorenzo da Brindisi. Anna Consales