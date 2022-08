TUTTO PRONTO PER IL CEGLIE SUMMER FESTIVAL 2022

OSPITI RAPHAEL GUALAZZI E SIMONA MOLINARI, DARGEN D’AMICO E UMBERTO TOZZI

Il conto alla rovescia è ormai cominciato, anche quest’anno dopo gli anni difficili della pandemia per il mondo musicale, torna nella formula classica in Piazza Plebiscito, il Ceglie Summer Festival. Un evento realizzato dalla New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, tra gli ospiti che saliranno sul palco quest’anno Raphael Gualazzi con Simona Molinari (21 agosto), Dargen D’amico (22 agosto) e Umberto Tozzi (23 agosto). Tutti gli eventi si svolgeranno in Piazza Plebiscito sotto la torre dell’orologio, dove tutto ebbe inizio sei anni fa, occhi puntati non solo sui big che saliranno sul palco ma come accade nel Ceglie Summer Festival, i protagonisti saranno anche i giovani pugliesi emergenti.

“Ritorniamo a fare musica in piazza dopo gli anni difficili appena trascorsi – sottolinea Vincenzo Gianfreda della New Music Promotion – grazie al comune di Ceglie Messapica, abbiamo potuto avere in piazza tre eventi e tanti altri collaterali che sicuramente divertiranno il pubblico. Tra le esclusive la presentazione del nuovo lavoro discografico di Raphael Gualazzi che sarà a presente in piazza Plebiscito con Simona Molinari il 21 agosto 2022, mentre Dargen D’amico che ha trionfato sul palco dell’Ariston, sarà nostro ospite il 22 agosto 2022. Chiuderà il Ceglie Summer Festival, uno dei miti della musica italiana che non ha bisogno di presentazione: Umberto Tozzi, che si esibirà il 23 agosto 2022. Come sempre il nostro progetto vedrà l’esibizione di diversi talenti emergenti della nostra terra che apriranno i concerti dei nostri graditi ospiti”.

Raphael Gualazzi e Simona Molinari – 21 agosto 2022 – ore 21.30

““Bar del Sole” è un omaggio al Caffè del Sole di Urbino – scrive Raphael Gualazzi, sottolineando il senso di questo lavoro – in cui ho cominciato ad esibirmi in pubblico tanti anni fa, un luogo di convivialità che mi sembrava perfetto per sintetizzare lo spirito di questo disco e sicuramente un ideale post pandemico e ritorno ad una quasi del tutto normalità”.

E prosegue “Abbiamo coinvolto musicisti e artisti in studio per reinterpretare dei brani che appartengono a tutti noi. A partire da un meraviglioso duetto con Margherita Vicario su “Senza Paura” di Vanoni-Toquinho-Moraes, per poi passare a “Pigro” di Ivan Graziani con l’intervento alla chitarra di Filippo Graziani” a “Se perdo anche te” di Gianni Morandi, ed altri brani del nostro cantautorato che al più presto vi svelerò”.

All’indomani della finale dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, che nel 2011 lo aveva visto sfiorare la vittoria nell’anno di Raffaella Carrà con “Follia D’amore”, un brano dall’anima jazz reinterpretato per l’occasione in inglese, l’artista annuncia anche il suo ritorno live, da sempre dimensione ideale della sua musica. Nella tappa di “Bar del Sole” a Ceglie Messapica, Raphael Gualazzi sarà accompagnato dalla bravissima Simona Molinari.



Dargen D’Amico – 22 agosto 2022 – ore 21.30

“Nei sogni nessuno è monogamo” è il titolo del nuovo disco di Dargen D’Amico uscito a marzo. Il progetto discografico si compone di 12 tracce e include anche “Dove si balla”, brano che ha presentato sul palco dell’Ariston in occasione della 72ª edizione del Festival di Sanremo classificandosi nono. Già certificato Disco d’Oro, Dove si balla è doppio disco di platino, su Spotify conta oltre 29 mln di stream e su YouTube oltre 19 mln di views.

“Nei sogni nessuno è monogamo” è il decimo album in studio e rappresenta in pieno l’estro musicale e artistico di Dargen D’Amico. Il suo innato talento nell’unire le sonorità e le influenze più diversificate, pescando a piene mani dal cantautorato italiano tradizionale e portando avanti allo stesso tempo un’instancabile ricerca che passa attraverso la musica classica, l’elettronica e il pop. Firma inconfondibile dell’artista sono soprattutto i testi, che confermano ancora una volta quanto sia una mente creativa, un outsider che gioca con parole e figure retoriche in modo sagace e folgorante, dando vita a immagini nitide ed eloquenti.

Nato artisticamente con l’hip hop degli anni ‘90, fin dal suo primo album solista Musica senza musicisti del 2006 ha saputo inventare una chiave del tutto personale al rap, da una parte pescando a piene mani dalla tradizione cantautorale italiana, dall’altra portando avanti una lunga ricerca che attraversa i territori della musica classica e dell’elettronica per ricongiungersi al pop. Sul palco Dargen D’Amico sarà accompagnato dai fidati musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e dal polistrumentista Diego Maggi.

Umberto Tozzi – 23 agosto 2022 – ore 21.30

“Gloria Forever” è il tour che vede impegnato Umberto Tozzi per tutto il 2022. Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire. Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista un’importante valorizzazione di tutto il suo repertorio, con anche alcune sorprese che si delineeranno nel prossimo autunno, intanto Tozzi sarà protagonista del Ceglie Summer Festival, in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica il 23 agosto 2022 alle ore 21.30.

Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ‘Ti Amo’”, il cantautore torinese intraprende un tour in tutta Italia completamente sold out che culmina con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani. Umberto Tozzi è stato super ospite al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021.