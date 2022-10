TUTTO PRONTO PER IL PREMIO INTERNAZIONALE “PUGLIESI NEL MONDO” – IL 29 OTTOBRE AL “VERDI”

Tutto pronto per la XII edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo

Appuntamento a Brindisi il 29 ottobre nel Nuovo Teatro Verdi

Sono donne e uomini che hanno realizzato sogni, che hanno messo in piedi progetti importanti nelle città e nei Paesi che li hanno adottati. E’ gente che da lustro alla terra natia. Operano nel mondo dell’imprenditoria, della ricerca, della musica, del cinema, dello sport. Hanno vite diametralmente diverse ma sono legati da un filo conduttore che li tiene insieme seppur in luoghi e contesti differenti. Sono pugliesi. Ambasciatrici e ambasciatori di una terra straordinaria che ha sfornato talenti sparsi in tutto il mondo, menti che hanno fatto grandi cose e che per questo meritano di essere celebrate. L’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo, presieduta da Giuseppe Cuscito, è nata proprio per questo: per intercettare, premiare, mettere in rete tutti i pugliesi che nel mondo si distinguono per quello che hanno saputo fare nei vari ambiti di competenza.

Da qui l’idea di istituire il “Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo”, kermesse itinerante giunta alla XII edizione che quest’anno, dopo la tappa tarantina, si terrà a Brindisi, appuntamento il 29 ottobre, ore 17:00, nel Nuovo Teatro Verdi.

Quest’anno saranno 15 le eccellenze pugliesi premiate, i nomi sono top secret. Tra i testimonial dell’edizione 2022, il socio onorario dell’associazione, Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution RAI Cinema, presidente nazionale Editori e Distributori Cinematografici Anica nonché componente del Consiglio Direttivo del David di Donatello Accademia del Cinema italiano. Raggiungeranno la città adriatica per condividere, con la comunità e con gli altri partecipanti all’evento, l’orgoglio di essere pugliesi, per raccontare la propria esperienza, per lanciare un messaggio importante ad altri corregionali impegnati nei propri progetti di vita lontano da casa. In tal senso l’appuntamento annuale diventa anche occasione di incontro e di confronto fra le eccellenze protagoniste dell’evento.

Presentatrice della serata, Rosaria Renna, voce di Radio Monte Carlo RCM, originaria di Monopoli.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Brindisi, l’ingresso al teatro sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà a Brindisi, martedì 25 ottobre, ore 11.00, presso la Sala Colonna di Palazzo Granafei Nervegna.