TUTTO PRONTO PER LA 21ma EDIZIONE DEL PREMIO DELFINO

“Premio Delfino manifestazione sportiva di interesse nazionale

“XXI EDIZIONE”

Premio Delfino 2022

Tutto è pronto per la 21^ edizione del Premio Delfino, rassegna di carattere nazionale dedicata ai talenti del territorio pugliese e non, diretta dai maestri Rosanna Tersicci e Franco Carlucci, con la giovanissima e talentuosa figlia artista, Annarita Carlucci titolari dell’ Arabesque Academy di Carovigno (BR). Quest’anno la kermesse si svolge a San Vito dei Normanni (BR), in piazza Leonardo Leo, lì dove nacque tanti anni fa’. Nel corso della serata avrà luogo, come di consuetudine, anche la finale regionale del concorso di bellezza nazionale Un volto per Fotomodella, di cui i maestri sono esclusivisti per la Puglia.

Tanti i momenti di spettacolo previsti: intanto 23 nuove miss, tutte già finaliste, scelte nel corso delle scorse settimane, si contendono l’ambito titolo, che porterà due di loro nella finale nazionale a Pisa agli inizi di settembre. Quattro le uscite: si va dal casual, all’elegante, al tradizionale costume, ma anche il defilé “In Bloom” che vede protagonista lo stilista martinese, Leonardo Ligorio.

A condurre la serata, Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, consulente e co-organizzatore della manifestazione, che con Tersicci e Carlucci, introducono una novità di rilievo: hanno infatti scelto di fare debuttare per la prima volta come conduttrice, una storica modella dell’organizzazione, già vincitrice del Premio Delfino nel 2018, Silvia Miccolis, per valorizzare il talento di una ragazza che nel corso degli anni ha partecipato con successo a innumerevoli concorsi di bellezza.

Ospiti l’attore della soap opera Un posto al sole, Samuel Cavallo, che ha mosso i primi passi proprio presso l’Arabesque Academy, la cantante Lory Zippo, nota nel territorio per una voce potente e profonda che regaleranno al pubblico intense emozioni e il corpo di ballo e i cantanti dell’Accademia.

Le coreografie di danza saranno curate da Annarita Carlucci, il models training dal maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato da Vittorio Casale.

A fine serata la gioielleria Radisi di Carovigno, omaggerà le miss con un regalo importante.

Così come importante negli anni si rivela quell’intuizione di valorizzazione del talento voluta dai professionisti Rosanna Tersicci e Franco Carlucci.