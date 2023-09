TUTTO PRONTO PER LA 3^ EDIZIONE DI “MUSICA SULL’APPIA”

Festival Internazionale di Musica Vocale da Camera di Brindisi

MUSICA SULL’APPIA

Dal 22 al 24 settembre 2023

Conferenza Stampa di Presentazione Sabato 16 settembre alle ore 10:30 presso la Sala del Capitello, Palazzo Nervegna – Brindisi

Tutto pronto per la III edizione di Musica sull’Appia (22,23 e 24 settembre), il Festival di Brindisi dedicato alla Musica Vocale da Camera, promosso e organizzato da Parsifal APS – in collaborazione con il Comune e la Provincia di Brindisi e la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia – che porta musica colta ed eventi culturali nell’area terminale della Via Appia.

La Regina Viarum in lizza per entrare nell’immenso patrimonio Unescu si riconferma il Festival un luogo contemporaneo di fruizione della musica “di nicchia”.

Tantissime le novità del Festival 2023 pensate dal Direttore Artistico Andrea Crastolla che saranno man mano svelate sui canali web e social del Festival e maggiormente presentati nella conferenza stampa del 16 settembre. Un festival musicale interamente dedicato al Folk, con un’apertura dedicata a Luciano Berio a vent’anni dalla sua scomparsa. Presentazioni del libro, presentazioni del disco, visite e approfondimenti su temi storici e archeologici, masterclass di studio e tanto altro nell’edizione di quest’anno in cui la project manager del Festival, Anna Rita Di Sansebastiano (presidente di Parsifal APS) ha radunato un partenariato che vede coinvolti oltre a soggetti pubblici e privati, tra cui Enel, Confindustria Brindisi, Proloco, mondo dell’associazionismo del territorio di Brindisi ed oltre, anche numerosi istituti di istruzione superiore di Brindisi che avranno un ruolo da protagonista nel Festival.

Tutti i dettagli sul sito del festival www.musicasullappia.com e sulla pagina facebook, dai quali è possibile accedere alla biglietteria gestita dal circuito VivaTicket.

Il Direttore Artistico Andrea Crastolla ha manifestato la propria soddisfazione per una nuova edizione che rappresenta una evoluzione del lavoro svolto negli anni, grazie anche al gradimento del pubblico ed alla collaborazione dei media che hanno saputo raccontare e diffondere il senso di una importante manifestazione culturale che è ormai un punto di riferimento per il territorio.