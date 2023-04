TUTTO PRONTO PER LA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO A BRINDISI

Presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, è tutto pronto per la Fiera Internazionale del Libro a Brindisi, che si terrà dal 28 al 30 aprile 2023. Stasera è stato offerto un drink per brindare tutti insieme e dare, così, il benvenuto agli ospiti della manifestazione letteraria provenienti da vari paesi del mondo. Negli stand sono già stati esposti tanti libri di vario genere, scritti in più lingue che, sicuramente, desteranno interesse e curiosità. Domattina, alle ore 10.00, si terrà l’inaugurazione e inizierà, così, l’evento culturale che farà di Brindisi un polo culturale importante.

Tutti gli ospiti hanno apprezzato la scelta della location così bella e suggestiva che farà da cornice ai tanti eventi che si terranno nei tre giorni. Molti i manifesti che sono stati affissi nei punti nevralgici della città per informare tutti di un evento così importante. Che la fiera abbia inizio! Anna Consales