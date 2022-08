TUTTO PRONTO PER L’UROBORO SUMMER COMPETITION. MA IL COMUNE E’ PARTNER?

Tutto pronto nello stabilimento balneare Long Beach per la tre giorni (5, 6 e 7 agosto) dell’Uroboro Summer Competition. Il personale di servizio sta ultimando il montaggio delle attrezzature che serviranno per le esibizioni sportive. Ma cos’è questa competizione? Leggendo sul sito dell’evento si apprende che “L’UROBORO SUMMER COMPETITION, è un concorso sportivo che si terrà

a Brindisi, presso lo stabilimento balneare LONGBEACH sito in APANI (BR) Italia, il

05, 06 e 07 Agosto 2022, organizzato e diretto da A.S.D. CrossFit UROBORO con

sede a Brindisi in Via Palmiro Togliatti n. 98/100. L’evento avrà la finalità di

promuovere l’attività sportiva dilettantistica e non professionistica”.

Anche scorrendo tra i filmati e le foto non c’è traccia della presenza del Comune di Brindisi (sono ben indicati, invece, tutti gli sponsor tecnici). Un fatto strano, soprattutto perché l’intera area (privata) è delimitata con transenne che riportano la scritta “Comune di Brindisi” e portate sul posto dal personale della Brindisi Multiservizi…