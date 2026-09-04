Tuturano – Luperti : “Tondi deve capire che non servono raccolte di firme o battaglie solitarie per fare gli interessi dei propri concittadini”

Ogni Amministrazione che si è susseguita ha sempre fatto qualcosa per i rioni perché in ogni programma di tutti i sindaci c’è sempre attenzione per i rioni, specialmente quelli più lontani.

Tuturano, che oggi sembra il campo di battaglia del consigliere Tondi contro il suo ex partito Forza Italia, non riesce a capire che sta solo creando danno alla sua stessa cittadinanza.

Anche io potrei elencare tutto quello che ho fatto per Tuturano, tra il recupero di un immobile abbandonato, la riqualificazione della torre e la rigenerazione del parco, ma sarei scorretto e ingiusto. Scorretto perché quei li ottenne l’Amministrazione precedente guidata dal sindaco Menitti con l’allora assessore alla Programmazione Economica Mauro D’Attis e sarebbe scorretto perché l’amministrazione Consales ha dato continuità alla realizzazione dei progetti, facendoli seguire a me, all’epoca assessore per quel settore.

Ma la volontà non era di Luperti, ma di tutta la coalizione di governo, perché quando viene fatto anche un ripristino di un marciapiede è vero che la segnalazione viene fatta dal consigliere, ma la volontà è dell’Amministrazione che governa.

Per questo dico che adesso bisogna dire basta alle strumentalizzazioni e chi lo dice è il più votato alle elezioni regionali proprio in quella frazione. Ma non perché sono simpatico. Solo perché c’è stata la volontà di un gruppo di sostenere idee e progetti proprio vicino a quella comunità che si sente sempre più isolata, stando lontano dalla città di appartenenza.

Al consigliere Tondi, pertanto, suggerisco, come già detto in consiglio comunale, che non servono raccolte di firme ma più collaborazione perché le ripicche non portano bene a nessuno, soprattutto quando di mezzo ci sono gli interessi dei cittadini.

Lino Luperti – capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale