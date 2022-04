TUTURANO – SFIORATA LA TRAGEDIA IERI AL CAMPO SPORTIVO

Tuturano: sfiorata una tragedia sul campo di calcio

Si e’ sfiorata un’autentica tragedia domenica pomeriggio sul campo di calcio di Tuturano, durante la partita tra i padroni di casa e il S. Pancrazio, gara valida per il campionato di terza categoria. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, un giocatore del Tuturano si e’ accasciato a terra, con problemi respiratori. Sul terreno di gioco non erano presenti mezzi di pronto soccorso, ne’ ambulanze, ne’ defibrillatori. Solo grazie al pronto intervento del medico sociale del S. Pancrazio, dott. Spagnolo, l’atleta trentenne e’ scampato alla morte ed e’ uscito senza gravi danni da due arresti cardiaci in pochi minuti. Il medico ha spostato la lingua del malcapitato per evitare soffocanenti, ha praticato massaggi cardiaci ed e’ riuscito a tenere vigile il giocatore, in attesa dell’arrivo del 118. Trasportato in Ospedale, il giocatore ha ripreso una corretta respirazione. Sospiro di sollievo da parte dei familiari del malcapitato per una tragedia evitata grazie all’intervento del medico di S. Pancrazio. Il direttore di gara, nel frattempo, aveva sospeso il match, rinviandolo ad altra data.