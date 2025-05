Tuturano – Un ricco programma di eventi per la “Madonna del Giardino”

Un ricco programma di eventi contraddistingue, quest’anno, i festeggiamenti per la “Madonna del Giardino”, a Tuturano.

Il programma religioso ha già avuto inizio sabato 17 maggio e proseguirà sino al termine dei festeggiamenti.

Venerdì 23 maggio si svolgerà la 25^ edizione del corteo storico del “Torneo della Civetta” che vedrà come ospiti della serata Mauro Pulpito (che vestirà i panni del Conte Goffredo di Conversano) e Maria Di Filippo (che interpreterà la Contessa Sichelgaita). Si tratta di un evento che richiama le attenzioni di figuranti e spettatori provenienti da ogni parte della Puglia.

Quest’anno l’attrazione principale del Torneo sarà Antonio Lumi Bonura, in arte “Drago Bianco”, performer e artista del fuoco di caratura internazionale.

Il Torneo avrà inizio alle ore 19 con la partenza del Corteo Storico, mentre alle 20.30, in piazza Regina Margherita, ci saranno spettacoli e giochi medievali.

L’evento si concluderà con il lancio di una mongolfiera dal centro della piazza, come simbolo di buon augurio e speranza.

Sabato 24 maggio, invece, alle ore 19 partirà la Processione con il Simulacro della Madonna per le vie del paese, mentre alle ore 21, in piazza Regina Margherita, ci sarà una serata Dj con ballerine e vocalist.

Domenica 25 maggio, alle ore 8, in via Stazione, la consueta Fiera Mercato, mentre in serata, alle ore 21, in piazza Regina Margherita, la sceneggiata napoletana “Guapparia” e, in chiusura, lo spettacolo pirotecnico.