Typico – Moka & More, il locale di via Raffaele Rubini 11, entra con una tazzina nella guida Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso, una delle pubblicazioni di riferimento a livello nazionale per la caffetteria.

Il riconoscimento premia il lavoro di Marina Rizzo, che ha costruito Typico sulla passione per il caffè e sullo studio, e ne ha fatto un indirizzo per gli amanti di questa bevanda ma anche per chi, semplicemente, vuole godersi una colazione o un aperitivo sotto i portici di via Rubini.

Nella sua recensione, il Gambero Rosso lo descrive come il posto giusto per scoprire il caffè in tutte le sue preparazioni. In centro, a pochi passi dalle vie dello shopping, il locale punta sullo specialty coffee, un settore che richiede studio e attenzione alle tecniche di estrazione. Dalla moka pot al V60 dripper, ogni preparazione parte dalla stessa idea: scegliere un buon caffè e dargli il giusto risalto.

In cucina ci sono dolci artigianali come il Rocky Road Cake, e tra i salati l’avocado toast e la puccia salentina, preparata con ingredienti del territorio. Completano la carta i cocktail a base di caffè, le birre e i vini locali e tanto altro ancora.

Per Brindisi è la prova che un locale nato in città può farsi notare anche fuori dalla provincia e oltre, con un attento e appassionato lavoro di ricerca. «Una tazzina del Gambero Rosso ci conferma che studiare e provare, caffè dopo caffè, è la strada giusta. Questo riconoscimento lo dedico ai clienti che ogni mattina scelgono di stare insieme a noi: la guida ci ha trovato anche grazie a loro. Continuiamo con la stessa curiosità e passione del primo giorno e con più voglia di far conoscere lo specialty coffee in città», dichiara Marina Rizzo.

Typico – Moka & More

Via Raffaele Rubini, 11 – Brindisi