U.O.C. di Neurochirurgia dell’Ospedale Perrino di Brindisi – la replica del Direttore Generale della ASL Brindisi Maurizio De Nuccio

La Direzione Generale della ASL Brindisi prende atto delle dichiarazioni diffuse dalla CGIL, che offrono, però, una rappresentazione dei fatti non aderente alla complessità delle dinamiche organizzative in atto.

In contesti caratterizzati da elevata articolazione clinica e organizzativa, è fondamentale evitare letture parziali che rischiano di alimentare tensioni anziché contribuire a una loro corretta gestione.

La Direzione Generale ha attivato un percorso strutturato, affidando al Servizio di Psicologia Clinica un’analisi approfondita del clima organizzativo e delle relazioni interne al reparto.

L’intervento, condotto attraverso colloqui individuali con tutto il personale, ha restituito un quadro complesso e articolato, che richiede valutazioni ponderate, fondate su elementi oggettivi e non riconducibili a interpretazioni univoche.

In questo contesto, la Direzione Generale esprime la propria vicinanza al Direttore della U.O.C. di Neurochirurgia, alla coordinatrice e a tutti i medici, infermieri e operatori socio-sanitari del reparto, che quotidianamente garantiscono assistenza con professionalità, dedizione e senso di responsabilità.

La ASL Brindisi continuerà ad operare nel rispetto della normativa vigente, con metodo, trasparenza e senso delle istituzioni, assumendo decisioni sulla base di analisi approfondite e nel rispetto di tutte le professionalità coinvolte.

Il confronto con le organizzazioni sindacali resta un elemento fondamentale, purché orientato alla ricerca condivisa di soluzioni e fondato su una rappresentazione completa e responsabile delle criticità.