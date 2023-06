UE. CORRIDOIO OTTO, D’ATTIS (FI): “VERTICE SI TERRÀ A BRINDISI A LUGLIO”

Dichiarazione del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, a margine della visita del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, al sindaco di Brindisi Pino Marchionna.

“Il vertice sul corridoio 8 nella Ten-t, come preannunciato dal vicepremier Antonio Tajani, si terrà a Brindisi nel mese di luglio. Come è noto, il corridoio 8, nodo stradale e ferroviario progettato per favorire il trasporto di persone e merci, parte proprio da Brindisi in Italia. Il vertice coinvolgerà il nostro Paese, la Commissione Europea, la Bulgaria, la Macedonia del Nord e l’Albania. Ovvero, tutti gli Stati interessati al prolungamento del corridoio. Si tratta di un’occasione di straordinaria rilevanza per Brindisi che sarà, così, centrale e strategica a livello internazionale”.