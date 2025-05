Uffici comunali vuoti nei “ponti” – Una nota della Cisl/FP

Apprendo dalla lettura di una nota a firma del Consigliere Comunale Michelangelo Greco, inviata agli organi di stampa, come nella giornata di venerdi 2 Maggio si sarebbero evidenziati disservizi da parte di uffici del Comune di Brindisi ai danni di alcuni cittadini. Questo si comprende dalla lettura della nota e da quanto raccolto in termini di lamentele dallo stesso consigliere.

Secondo il convincimento de11’amico Michelangelo Greco, tali disservizi sarebbero stati causati dalle assenze di personale del Comune di Brindisi, resisi responsabili di aver fatto seguire alla festività del primo Maggio un giorno di ferie del tutto legittimo, per poter fruire di un cosiddetto “ponte”, ( termine a quanto pare sconosciuto al Consigliere ); inoltre, in discussione sembrerebbe anche la possibilità, anch’essa prevista ex lege, nonché dal Regolamento Comunale, di avvalersi dell’istituto dello smart working da parte dei dipendenti, che probabilmente, equivocando, il Consigliere Greco ha inteso erroneamente assenti, in quanto svolgono il proprio lavoro da remoto pur non essendo fisicamente presenti in ufficio.

A tal proposito, suggerirei al Consigliere, dopo i dovuti approfondimenti sulle modalità di rilascio dei giorni di ferie e sul1’assegnazione di attività lavorative da svolgere in smart working, di evitare, di criticare i dipendenti del nostro Comune e di considerare invece le sfide che ormai da anni quotidianamente affrontano, per assicurare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici e fornire il miglior servizio possibile ai cittadini, nonostante manchi il supporto necessario per svolgere il proprio lavoro in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Insomma, se 1’intenzione del Consigliere, attraverso la pubblicazione della sua nota, mira ed ha quali obiettivi il Segretario Generale, i Dirigenti e quindi l’amministrazione, almeno questa è l’interpretazione che dà chi scrive in rappresentanza della segreteria aziendale CISL FP al comune di Brindisi, il direttivo tutto e la componente RSU, lasci stare i dipendenti comunali e non li usi come capro espiatorio e ancor più eviti di compilare pagelle a secondo della provenienza degli stessi.

Antonio Palma (Segretario aziendale Cisl FP