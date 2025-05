Ufficiale l’elenco iscritti alla Fasano-Selva. Sono 180 i piloti in gara, tra i quali 11 Vip dello spettacolo e Christopher Lambert. Ospiti l’apripista Giancarlo Fisichella e Cesare Fiorio

L’elenco iscritti alla Fasano-Selva riporta anche quest’anno una ricca presenza di campioni delle cronoscalate, che in questi giorni hanno raggiunto la città di Fasano. Per i 180 piloti che hanno presentato la loro iscrizione sono aperte oggi le verifiche tecnico-sportive, preludio della 66. edizione della Coppa Selva di Fasano, in programma nel fine settimana appena iniziato. La manifestazione, organizzata dalla Egnathia Corse diretta dalla infaticabile presidente Laura De Mola, è valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud, quale 2. tappa delle 17 in calendario. La validità si estende al Campionato Italiano “Le Bicilindriche” e al Challenge Nazionale Assominicar, attrattive che hanno determinato questo nuovo successo in termini di affluenza di piloti.

Il programma di gara si avvierà domani, sabato 17, con lo svolgimento delle prove ufficiali che precederanno la gara in due manche, in programma domenica 18. Teatro della sfida, i 5.600 metri che dalla SS 172 “dei Trulli”, dal via all’altezza dell’area di Servizio alle porte di Fasano, fino alla località turistica di Selva di Fasano, sul traguardo ubicato in via Toledo. Il percorso di gara sarà chiuso perciò nelle ore diurne delle due giornate, fascia oraria in cui si potrà utilizzare il percorso alternativo della Strada delle Giritoie per raggiungere Selva di Fasano.

Domenica mattina, ad aprire la prima manche di gara interverranno l’On. Mauro D’Attis e il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. Al volante della vettura apripista, il pilota ex-Formula 1 Giancarlo Fisichella tornerà a percorrere il percorso della gara che ha imparato ad amare, alla sua quarta presenza alla Fasano-Selva in questo ruolo. Altra presenza importante, nel paddock di gara, sarà quella di Cesare Fiorio, ex dirigente delle attività sportive Fiat, Lancia e Ferrari. Ormai pugliese d’adozione, Fiorio da alcuni anni non perde occasione per assistere dal vivo alla gara.



Alla seconda tappa del CIVM è sfida tra i big nazionali.

Con 17 gare nel calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud, il secondo appuntamento a Fasano è fondamentale, per i piloti intenzionati a raccogliere punti che faranno comodo, nel prosieguo della stagione. In un contesto così competitivo, è particolarmente atteso il rientro in gara del giovane asso di Melilli (SR) Luigi Fazzino, al termine di un lungo recupero fisico che lo ha tenuto lontano dalle gare. Il pilota siciliano (nella foto in alto, durante la Fasano-Selva 2024) ha iscritto la sua Osella PA 2000 Turbo, assistita come sempre dal preparatore Paco74, che tanti successi gli ha fruttato in carriera. Tra i principali avversari di Fazzino emerge il potentino Achille Lombardi, che non vede l’ora di correre nella gara di casa con la sua nuova Osella PA30, motorizzata Judd V8 3 litri, fresca di debutto nelle prime gare di stagione. Entrambi avranno come avversario il padrone di casa, il fasanese Francesco Leogrande, che si presenta con la sua Osella PA21 sovralimentata, forte della sua grande esperienza sul percorso che conosce come le tasche della propria tuta ignifuga, dove fu vincitore assoluto nel 2013.