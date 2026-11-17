BRINDISI – Giunge al termine il mandato dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, nelle persone dell’Avv.ta Maria Elisabetta Caputo (consigliera effettiva) e della Dott.ssa Anna Rita Bruno (consigliera supplente).

Un percorso intenso, caratterizzato da un’azione costante, rigorosa e lontana dai clamori, condotta con spirito di servizio, abnegazione e gratuità in favore della Comunità brindisina per la tutela dei diritti nei luoghi di lavoro.

Nel ripercorrere questi sei anni di attività, le Consigliere uscenti desiderano rivolgere un sentito e corale ringraziamento a tutti i Soggetti Istituzionali, Sociali ed Economici che hanno collaborato con l’Ufficio. Nessuno si senta escluso dalla riconoscenza per il contributo offerto.

Un ringraziamento prioritario va all’Amministrazione della Provincia di Brindisi e, in particolar modo alla Dott.ssa Fernanda Prete, alla Dott.ssaAngela Chionna e a tutti i Funzionari che, con professionalità e dedizione, hanno garantito il supporto operativo necessario all’Ufficio.

La gratitudine, inoltre, si estende a:

– La Rete delle Consigliere di Parità della Regione Puglia, prezioso luogo di confronto istituzionale, fonte di spunti e iniziative fondamentali per l’espletamento di un incarico così delicato;

– Le Istituzioni e gli Enti locali territoriali, per la sinergia attivata e per aver aderito con convinzione alle progettualità promosse sul territorio;

– Le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria, il mondo dell’Associazionismo, interlocutori preziosi e indispensabili nel dialogo sociale e nella costruzione di reti di tutela;

– Le aziende private e pubbliche: per la sensibilità dimostrata nell’investire tempo sulla formazione in materia di parità di genere e pari opportunità nonché per la disponibilità a lasciarsi interrogare, in modo costruttivo, sulle dinamiche legate alle discriminazioni che nascono nei luoghi di lavoro, ove -ahinoi- la discriminazione non ha genere;

– Le lavoratrici, i lavoratori e ogni singola persona incontrata lungo questo cammino, che ha scelto di fidarsi e di affidarsi all’operato dell’Ufficio e ha condiviso le proprie storie professionali e umane, ricevendo in cambio ascolto, vicinanza e presa in carico.

L’azione dell’Ufficio, in questi anni, è stata guidata dalla ferma convinzione che la parità non rappresenti un appiattimento sociale, bensì la piena valorizzazione delle differenze: un principio che costituisce un concreto valore aggiunto per le organizzazioni e per l’intera collettività. In questa prospettiva, l’impegno si è concentrato sul contrasto alle discriminazioni di genere e sulla diffusione della cultura del benessere organizzativo.

Si conclude un’esperienza ricca di valore umano e professionale.

Nel passare il testimone, le Consigliere uscenti rivolgono alle nuove Consigliere di Parità, Avv.ta Giuliana Grasso (consigliera effettiva) e Prof.ssa Maria Luigia Salvatori (consigliera supplente), i migliori auguri di buon inizio e di proficua prosecuzione dell’attività, manifestando -sin da ora- la propria piena disponibilità per un affiancamento iniziale, volto a garantire la continuità istituzionale del servizio.

Si auspica che il Legislatore prosegua nel percorso di consolidamento della Figura Istituzionale della Consigliera di Parità, dotando questo presidio – già fondamentale per il contrasto alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro – di strumenti operativi sempre più adeguati alle complesse sfide del mercato del lavoro contemporaneo, così da amplificare ulteriormente la capacità e l’efficacia del proprio intervento nei contesti lavorativi.

Le Consigliere di Parità uscenti

Avv.ta Maria Elisabetta Caputo

Dott.ssa Anna Rita Bruno