Ufficio postale Sant’Elia: Lunedì iniziano i lavori di ristrutturazione – Ass. Elmo: “Amministrazione Comunale impegnata a ridurre i disagi per i cittadini”

L’Amministrazione Comunale di Brindisi rende noto che lunedì 24 febbraio avranno inizio i lavori di ristrutturazione dell’Ufficio postale del rione Sant’Elia, ormai chiuso dallo scorso 13 gennaio. L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo ha ottenuto rassicurazioni in tal senso dai responsabili di Poste Italiane. “Abbiamo seguito con molta attenzione questa vicenda – afferma l’Ass. Elmo – in quanto per i residenti del rione Sant’Elia la mancanza di un ufficio postale costituisce un problema di non poco conto, a cominciare dalla popolazione anziana. Sempre da Poste Italiane abbiamo ricevuto assicurazioni circa un celere svolgimento dei lavori, in maniera tale da poter programmare la riapertura dei locali”.Dal 13 gennaio i residenti del rione Sant’Elia sono costretti a rivolgersi agli uffici postali del rione Santa Chiara e del rione Commenda.