UGL – FLORES RICONFERMATO SEGRETARIO ALL’UNANIMITÀ

Confermato all’unanimità Damiano Flores alla guida sella Ugl Teritoriale di Brindisi.Si è tenuto oggi 24 luglio 2023 presso Palazzo Nervegna il V congresso della Utl di Brindisi per l’elezione del segretario responsabile e del direttivo provinciale.Congresso fortemente partecipato pieno di spunti e obiettivi di carattere strategico per l’occupazione e per

l’economia del territorio Brindisino. Il dibattito ha trovato la presenza del Sindaco di Brindisi dott. Giuseppe Marchionna, dell’assessore Dott. Gianluca Quarta e dall ’onorevole Mauro D’attis che ha relazionato, nello specifico, rispetto ai temi che riguardano la città di Brindisi in un ambito governativo.

In video Conferenza presenti altresì il segretario generale della ugl Francesco Paolo Capone e il segretario Nazionale dei Metalmeccanici Antonio Spera.

Presente il segretario Vincenzo Abbrescia , i segretari territoriali delle altre quattro province della Puglia e il segretario Regionale Giuseppe Sanzò.

I delegati presenti al congresso dopo un confronto sui prossimi programmi sindacali e sulle priorità da assolvere, hanno votato all’unanimità Damiano Flores, riconfermandolo con piena fiducia a Segretario della UGL di Brindisi.

“Emozionato ma ancora più determinato “ Queste le parole di Flores dopo la sua elezione, che ha dichiaratamente rimarcato di volersi impegnare per l’economia del lavoro del territorio di Brindisi.

“ i cittadini e i lavoratori hanno bisogno oggi più che mai di un sindacato che tenga la barra dritta per evitare l’isolamento demografico ed economico della nostra bella città .

Bisogna salvaguardare gli asset e la vocazione del nostro territorio, in termini industriali e aereonautici,

ma guardando al futuro con la consapevolezza che il lavoro sta cambiando e tra qualche anno avremo nuovi modelli contrattuali frutto della digitalizzazione della robotizzazione e della transizione ecologica .

Dobbiamo Creare le migliori condizioni per avere politiche attive e di orientamento al lavoro , che nascano già in un ambito scolastico e universitario, pensando alla formazione continua e al ruolo degli enti nel colmare e qualificare la domanda e l’offerta del lavoro, ma ancora per evitare che i nostri giovani debbano, con dolore, lasciare la propria terra per ricercare mete occupazionali all’estero.

Lavoro di qualità, lavoro in sicurezza, lavoro dignitoso e salari adeguati “.Un altro accento viene posto sul potenziamento delle infrastrutture presenti, il porto, sulle bonifiche dell’area industriale e degli effetti su Brindisi del processo di decarbonizzazione e per finire la grave emergenza sanitaria sviluppatasi in questi ultimi anni a causa del poco personale medico con conseguente chiusure dei reparti ospedalieri.

Questi sono i temi e gli obiettivi che passando dal rinnovo degli organismi sindacali , la Ugl è pronta, per esercitare il proprio ruolo sociale per la salvaguardia del nostro territorio.