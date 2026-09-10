Ugl Salute Brindisi – Sanitaservice cede e paga la banca-ore

​Un primo, fondamentale muro è stato abbattuto. UGL Salute Brindisi annuncia una vittoria per i diritti dei lavoratori di Sanitaservice ASL BR s.r.l.: “a seguito della nostra formale diffida e del deposito di un decreto ingiuntivo, l’Amministrazione ha provveduto a liquidare le ore eccedenti accantonate nella Banca delle Ore relative a una nostra rivendicazione campione”, dichiara Alessandro Galizia, Segretario Provinciale UGL Salute Brindisi.

​Si tratta di un risultato importante che smonta l’atteggiamento finora tenuto dall’Azienda, la quale si rifiutava di pagare le ore maturate l’anno precedente trincerandosi dietro un Contratto Collettivo Integrativo (CCID) del 2014 ormai superato dalle nuove norme nazionali. Pagando questa prima vertenza pilota, Sanitaservice ha di fatto ammesso ciò che UGL Salute sostiene da tempo: le tutele del Contratto Nazionale non possono essere ignorate. L’Articolo 21 del CCNL AIOP parla chiaro e impone che i residui orari a credito non usufruiti vengano obbligatoriamente corrisposti ai lavoratori entro il 30 giugno di ciascun anno.

​”Questo primo bonifico è una vittoria, perché sancisce un principio inderogabile”, continua Galizia. “Abbiamo scelto di forzare la mano presentando una pratica pilota inattaccabile dal punto di vista tecnico-legale, e l’Azienda è stata costretta a cedere, riconoscendo la validità del CCNL rispetto al vecchio accordo aziendale. Tuttavia, questo è solo il primo passo. Il precedente è stato creato: se le norme valgono per un lavoratore, devono valere per tutti. Chiediamo a Sanitaservice di agire ora con buon senso e di procedere immediatamente all’estensione del pagamento a tutto il resto del personale nella medesima situazione, senza ricorrere a contenziosi e a una moltitudine di vertenze”.

​UGL Salute Brindisi non abbasserà la guardia finché l’ultimo centesimo sudato dai lavoratori non sarà stato retribuito. I dipendenti hanno garantito i servizi con prestazioni supplementari e straordinarie e meritano rispetto.

​La Segreteria Provinciale invita fin da ora tutti i dipendenti di Sanitaservice ASL BR che non abbiano ancora ricevuto la liquidazione della Banca delle Ore a rivolgersi ai nostri rappresentanti sindacali. La strada è tracciata e UGL Salute è pronta a far valere questo precedente per garantire a tutti il pagamento delle prestazioni lavorative eccedenti svolte.