“Ruggero da Fiore, templare, corsaro e ammiraglio, è un personaggio enigmatico e controverso, la cui leggenda è sopravvissuta nel tempo sino ad arrivare ai nostri giorni. Sono diversi i saggi storici che descrivono la storia e le gesta di Ruggero da Fiore, ma il romanzo di Ugo Patroni Griffi ha il pregio di ingentilire e rendere popolare la leggenda, conferendo al personaggio una dimensione umana, caratterizzata dalla poliedricità delle sue molteplici sfaccettature- dalla Prefazione del Sindaco Giuseppe Marchionna”. Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, nell’ex Convento delle Scuole Pie, il prof. Ugo Patroni Griffi ha presentato il suo romanzo storico “Il Falcone del Tempio – Le memorie di Ruggero da Fiore”, dedicato alla figura leggendaria e controversa del celebre condottiero. L’opera si propone come un vero e proprio viaggio letterario che si affianca alla riscoperta storiografica cittadina, rileggendo uno dei protagonisti più affascinanti del Mediterraneo medievale. Il libro ripercorre l’esistenza avventurosa di Ruggero attraverso un’intensa confessione raccolta nell’ultima notte di vita, alla vigilia dell’agguato di Adrianopoli del 1306. Patroni Griffi sceglie di non limitarsi alla semplice cronaca bellica, preferendo esplorare il lato intimo di un uomo diviso tra codice cavalleresco, ambizione e istinto di sopravvivenza. Negli ultimi anni la figura di Ruggero da Fiore è stata finalmente oggetto di approfonditi studi storici e divulgativi. Durante l’incontro è stato citato il saggio del prof. Gianfranco Perri, presentato un paio di anni fa, nato dalla volontà di restituire alla memoria collettiva il profilo documentario del condottiero e il ruolo strategico dello scalo adriatico. Se il prof. Perri ha lavorato con rigore da storico e ricercatore per verificare i fatti e restituire la dimensione concreta del marinaio, del templare e dello stratega, Ugo Patroni Griffi parte da quella stessa base storica per compiere un passo narrativo: entra nella mente del protagonista, trasformando una biografia leggendaria in un racconto di formazione, ascesa e caduta. Tutto ha inizio nello scalo brindisino nel 1276 quando, rimasto orfano del padre, falconiere alla corte sveva,e cresciuto con la madre brindisina, Ruggero sale ad appena otto anni sulla galea dell’Ordine del Tempio. Da lì prende il via la narrazione degli eventi che segneranno il suo destino. L’autore racconta l’uomo concedendosi talvolta alcune libertà narrative che donano all’opera un volto profondamente umano, con l’obiettivo di riportare alla memoria popolare un personaggio intenso e cruciale, a cui è dedicata anche una via al rione Casale. La forma del romanzo aiuta così a riscoprire la figura di Ruggero Flores, a lungo dimenticata, restituendo alla memoria collettiva un figlio di Brindisi partito dal porto per lasciare il segno nella storia europea. ​L’incontro, inserito nell’ambito della rassegna “Pagine Erranti” promossa dall’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, si è aperto con l’intervento della Presidente A.P.S. “Brindisi e le Antiche Strade “, Rosy Barretta. Dopo i saluti istituzionali dell’on. Mauro D’Attis, del Prefetto Guido Aprea e del Sindaco Giuseppe Marchionna, autore della prefazione, lo storico Giacomo Carito, della Società di Storia Patria per la Puglia, ha introdotto il tema con puntuali citazioni. A dialogare con l’autore è stata la giornalista Maria Di Filippo. “Ogni opera, e questa di Ugo Patroni Griffi in particolare, è un nodo di una rete in espansione, un punto da cui si irradiano nuove forme, nuove domande, nuovi racconti. Il libro è proprio come il suo protagonista narrato con dovizia: ne chiama altri, li provoca, li rende possibili. È così che la letteratura cresce per propagazione, per eco, per necessità di continuare il discorso- dalla Postfazione del giornalista e storico Angelo Sconosciuto”. I proventi della vendita del libro sono destinati integralmente a sostenere l’opera del Sovrano Militare Ordine di Malta a Gaza e l’Ospedale della Sacra Famiglia a Betlemme. Anna Consales





