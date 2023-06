UIL: 2 GIUGNO 2023, BRINDISI, ITALIA…

Il messaggio della Uil di Brindisi:

2 GIUGNO 2023. Brindisi, Italia



La Puglia, il Salento e questo territorio sono una componente importante e fondamentale della Repubblica Italiana a cui oggi dedichiamo la Giornata.

Una “Repubblica fondata sul lavoro” come ricorda la nostra Costituzione repubblicana e come ogni giorno ricordano le donne e gli uomini del Sindacato mentre accompagnano le sfide di tutti i lavoratori, di tutte le persone, nell’intera Repubblica.

Brindisi è al centro delle vicende d’Italia: non lo dice solo la storia di questo territorio ma anche l’attenzione che viene riservata da personalità di primo piano come il Segretario Generale Uil Pierpaolo Bombardieri che solo pochi giorni addietro ha voluto fortemente essere in Terra di Brindisi per testimoniarne la vicinanza.

Da qui la Repubblica riparte: da ognuno di noi.

UIL BRINDISI