Uil e Uiltec – Delusione per l’incontro della Task Force su Basell

Uil e Uiltec di Brindisi ritengono insoddisfacente l’incontro di ieri presso la Regione Puglia con la società Basell per mancanza di chiarezza sulle prospettive future sia in riferimento alla vendita, da Basell confermata, sia sugli investimenti necessari per rendere appetibile il sito ad eventuali acquirenti.

Non può considerarsi esaustivo esclusivamente una modifica impiantistica tampone, necessaria per il mantenimento in marcia del PP2 dopo la eventuale fermata del Cracking di Versalis. Riteniamo che anche Basell abbia una responsabilità sociale sul territorio e a nostro avviso non intravediamo nelle dichiarazioni aziendali quelle garanzie occupazionali dei lavoratori diretti e dell’indotto.

Inoltre sarebbe opportuno comprendere meglio anche gli strumenti che la Regione Puglia attraverso la Task Force mette in campo per la salvaguardia degli aspetti occupazionali e degli investimenti produttivi nel nostro territorio.

Fabrizio Caliolo e Carlo Perrucci

UIL BRINDISI e UILTEC BRINDISI