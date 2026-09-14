Uil Fp – Esito incontro presso il Prefetto per le vertenze Sanitaservice, Asl e ADI

Un ringraziamento sentito va a Sua Eccellenza il Prefetto per aver fatto un passaggio importante nell’apertura del Tavolo dopo lo stato di agitazione promosso dalla UIL FP BRINDISI, alla dottoressa Barbaro, alla dott.ssa Antonella Caroli responsabile del Dipartimento, al Direttore Generale Avv. Stefano Rossi e a tutta la Direzione Generale che ha presenziato il tavolo con al fianco la dirigenza del Personale della ASL BR.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati in via prioritaria i punti relativi a Sanitaservice, per i quali si procederà all’apertura immediata di tavoli tecnici nei prossimi giorni per trattare e chiudere le questioni rimaste sospese, utilizzando risorse interne all’azienda.

Tra i temi centrali figurano il mancato riconoscimento del CCNL sanità privata – come le festività non godute, l’articolo 31 e i riposi compensativi non goduti – e la situazione del personale storico fermo al palo dal 2015 per quanto riguarda il passaggio di livello da A2 ad A3.

Verranno inoltre affrontati il tema del welfare aziendale e la delicata posizione dei Coordinatori, utilizzati h24 con uno stipendio inferiore a quello di un dipendente ausiliario turnista e costretti a essere sempre rintracciabili, anche in ferie, malattia o permessi vari, perdendo di fatto i diritti riconosciuti agli altri lavoratori.

Sempre nell’ambito di Sanitaservice, per i servizi di ausiliariato utilizzati senza le dovute coperture si provvederà all’apertura immediata di un tavolo tecnico per rivisitare tutte le attività eseguite che non sono contemplate nel business plan, così da formalizzarne l’ufficialità o il blocco dei servizi per destinare il personale là dove ce n’è più bisogno o se ne registra la carenza.

Sul fronte delle assunzioni e delle sostituzioni, Sanitaservice sta riscontrando tutte le posizioni che non comportano oneri aggiuntivi, infatti come dichiarato dal Direttore della ASL di Brindisi, è già stato definito che tutto ciò che non incide su ulteriori costi verrà autorizzato.

Oltre a quanto sopra ci si è mossi per avviare subito un bando finalizzato a recepire personale già assunto con altra mansione per ricollocarlo sul servizio 118 e sul portierato.

Inoltre, è stata ottenuta la formulazione di un nuovo bando per la sostituzione o l’assunzione a tempo determinato, che potrà essere autorizzato e attivato previa informativa e autorizzazione della Direzione Generale e del Dipartimento della salute.

Per quanto riguarda i part time Sanitaservice la UIL FP BRINDISI ha chiesto di utilizzare il suddetto personale attraverso l’aumento delle ore contrattuali a full time per sopperire alle notevoli carenze nelle coperture dei servizi.

Passando agli aspetti di competenza della ASL, per quanto riguarda la RSA di Ostuni tutti i contratti verranno rinnovati per garantire la continuità assistenziale, mentre è stato evidenziato con forza il blocco dei ricoveri attivo da ottobre 2025, chiedendone l’attivazione immediata.

Sul fronte dell’ADI si continuerà in regime di proroga fino alla definizione definitiva tra ASL e Regione.

Infine per ciò che riguarda il personale per la sostituzione a tempo determinato della ASL, si attendono per domani i nuovi tetti di spesa che saranno comunicati dalla Regione, dopodiché le parti saranno convocate dall’Azienda Sanitaria Locale per discutere la possibilità di nuove assunzioni.

Segretario Generale

UIL FP BRINDISI

. Gianluca Facecchia