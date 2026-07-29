Uil Fp – La lotta paga. La regione convoca l’Asl di Brindisi per il piano assunzioni di Sanitaservice

LA LOTTA PAGA: LA REGIONE PUGLIA CONVOCA LA ASL BRINDISI PER IL PIANO ASSUNZIONI SANITASERVICE DOPO LA NOSTRA RIVENDICAZIONE IN PREFETTURA.

La UIL FP esprime profonda soddisfazione per il tempestivo e fondamentale traguardo raggiunto a tutela dei lavoratori. A sole 24 ore dalle nostre ferme rivendicazioni portate al tavolo della Prefettura nella giornata di ieri, 28/07/2026, l’azione sindacale ha prodotto un risultato concreto e inequivocabile.

Come si evince formalmente dalla nota istituzionale (Rif. file “PEC_29_07_2026_09_10_04_Att1_Piani assunzionali 2026 Aziende ed Enti SSR e personale _Sanitase.pdf”), il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha ufficialmente convocato i Direttori Generali delle Aziende ed Enti SSR.

Questo intervento urgente risponde esattamente a quanto da noi richiesto:

La Regione ha calendarizzato un incontro specifico per la ASL BR, fissato per il giorno 03/08/2026 alle ore 11:30.

All’ordine del giorno vi è l’analisi e la valutazione dei Piani assunzionali 2026.

Risultato ancora più importante per la nostra vertenza, l’incontro è stato convocato considerata la necessità di fornire indicazioni in merito alle procedure di reclutamento del personale “Sanitaservice”.

Le direzioni sono state invitate a coinvolgere anche i Direttori e i Dirigenti aziendali la cui presenza sia ritenuta opportuna per affrontare la questione.

L’impegno della UIL FP, culminato nell’incontro prefettizio di ieri, ha costretto le istituzioni a prendere in carico con urgenza la questione del fabbisogno del personale della Sanitaservice ASL Brindisi. Non faremo passi indietro.

La UIL FP continuerà a vigilare con la massima attenzione sull’esito dell’incontro del 3 agosto, affinché le indicazioni regionali si traducano in risposte certe, nello sblocco delle assunzioni e nella piena tutela occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti.

Il Segretario Generale

UIL FP BRINDISI

Gianluca Facecchia