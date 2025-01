UIL FPL – Diffida esternalizzazione asilo nido Paradiso

La UIL FPL Brindisi è particolarmente sconcertata per l’annunciata esternalizzazione dell’asilo nido Paradiso, che da anni svolge un servizio essenziale per tante famiglie del territorio nella crescita dei propri figli. La decisione di esternalizzare l’asilo è stata presa in completa autonomia, senza curarsi né delle famiglie né della tutela dei lavoratori assegnati a questa struttura.

Il Sindaco, che fino a poco tempo fa parlava dell’asilo Paradiso come del fiore all’occhiello della città, ha annunciato l’esternalizzazione del servizio, dimostrando disinteresse per qualsiasi richiesta di spiegazione, nonostante le promesse fatte di acconsentire a un confronto tra le parti prima di prendere una decisione.

L’atteggiamento del Primo Cittadino è inqualificabile e va in sfregio ai diritti dei cittadini, evidenziando un forte comportamento antisindacale nei confronti di questa Organizzazione Sindacale, inammissibile al giorno d’oggi. Non si possono trascurare i diritti contrattuali dei lavoratori che da anni prestano servizio presso l’asilo. La UIL FPL Brindisi trova sconcertante l’indifferenza dimostrata dal Sindaco Marchionna, che, seppur esortato, è riuscito a non presentarsi nemmeno all’incontro previsto per il 29 gennaio scorso, forse per evitare di dover giustificare una decisione così scellerata, considerando che non esistono neanche motivi economici che giustifichino una simile scelta.

A seguito di quanto sopra, la UIL FPL di Brindisi ha fatto presente nei tavoli istituzionali che quanto accaduto in passato, ossia il passaggio di 4 asili comunali al privato, ha solo dato la possibilità a società private di ottenere ulteriori guadagni a discapito dei lavoratori e dell’utenza. Come previsto dalla legge vigente, l’ente che ha intenzione di esternalizzare dei servizi è tenuto a convocare un tavolo di delegazione trattante e ad informare le parti sociali, cosa che ad oggi non è avvenuta, inoltre, ricordiamo che all’interno dell’asilo comunale in oggetto è presente un dipendente del Comune di Brindisi.

A seguito di quanto sopra, questa Organizzazione Sindacale preannuncia che, nel caso in cui non si ottemperi a quanto richiesto, procederà all’avvio dell’ex art. 28 della legge 300/70.