Uil Fpl – Ennesima svendita dei lavoratori del servizio Adi sanitario

Indizione sciopero.

La scrivente UIL FPL di Brindisi comunica la proclamazione di uno sciopero per l’intera giornata del 6 marzo 2026, che si terrà dalle ore 8.00 alle ore 20.00

e coinvolgerà tutto il personale dipendente del servizio ADI SANITARIO operante nell’ambito delle cooperative Sanbernardo, Sirio, Occupazione e Solidarietà e THCS Srl.

La decisione scaturisce dall’esito negativo del tavolo di incontro tenutosi in sede prefettizia in data 17 dicembre 2025, a seguito dello stato di agitazione proclamato in data 3 dicembre 2025 ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i.

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:

Mancata applicazione rispetto del CCNL di associazione in partecipazione pubblico/privato per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare integrata della Asl di Brindisi, nonostante quanto previsto dal deliberato regionale n. 1933 del 9 dicembre 2025, dal Regolamento regionale n. 12/2015 e dal Regolamento regionale del 22 dicembre 2019 relativo all’approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati concernenti il piano di riconversione dei posti e delle prestazioni erogate dai presidi di riabilitazione, con relativo documento istruttorio.

Negli allegati si dichiara espressamente che, in relazione al setting riabilitativo domiciliare, l’unica tariffa applicabile è quella del CCNL AIOP, unico contratto che permette l’applicazione del contratto sopra citato, con obbligo di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

La vertenza trae origine già dal 20 febbraio 2024, quando veniva richiesta l’applicazione del CCNL AIOP in sostituzione del CCNL UNEBA, in riferimento a quanto previsto dal contratto di associazione in partecipazione sottoscritto in data 18 ottobre 2016. In particolare:

• l’art. 4.3 stabilisce che il personale sia impiegato a tempo pieno per 36 ore settimanali;

• l’art. 3.6 prevede che, qualora la Regione Puglia emani nuove disposizioni, l’associante si impegni ad attivare e attuare un adeguato sistema di qualità coerente con gli indirizzi regionali, costantemente valutato dall’associato.

Mancato rispetto dell'applicazione del CCNL AIOP, nonostante l'accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2025 con la cooperativa Sirio.

Indebito riconoscimento economico con conseguente sperpero di denaro pubblico incorrendo nei reati (Art. 314 c.p.), (Art. 316-bis c.p.) inoltre si ravvede una Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: se l’erogazione viene ottenuta mediante artifici o raggiri (Art. 640-bis c.p.).

Alla luce di quanto sopra, lo sciopero si svolgerà con sit-in presso la sede ASL sita in via Napoli n. 8, Brindisi.

Si comunica inoltre l’assemblea retribuita dei lavoratori che si terrà il giorno 5 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle ore alle ore 14. 00, presso la Direzione Generale della ASL Br, specifichiamo sin da subito che per poter svolgere la stessa dovranno essere previsti anche i tempi di percorrenza così come da contratto.

Nel rispetto della Legge 146/90 e s.m.i., e in assenza di accordi sulle prestazioni indispensabili del settore, così come previsto dall’art. 6 del CCNL UNEBA attualmente applicato, tutto il personale è coinvolto nello sciopero. Si invita pertanto a procedere alla preventiva comunicazione a tutti gli utenti interessati e a predisporre le misure organizzative necessarie.