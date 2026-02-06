Uil Fpl – La fiera degli sproloqui di alcuni sindacati in merito alle sentenze sui buoni-pasto

Facciamo chiarezza.

La scrivente UIL FPL, a seguito delle innumerevoli note inviate:

Prot.05-2025 del 07.01.25 alla Direzione Generale ASL BR “istituto contrattuale buoni pasto dipendenti Asl Br.”;

Prot. 32-2025 del 03.02.2025, alla Direzione Generale ASL BR, “istituto contrattuale buoni pasto dipendenti Asl Br.”;

Prot. 103-2025 del 16.05.2025” Apertura Stato di agitazione Personale Asl Br, istituto contrattuale buoni pasto;

Prot. 110-2025 del 29.05.2025 “Audizione III Commissione Sanità, stato di agitazione personale Asl Br, buoni pasto.”

Prot. 146-2025 del 16.07.2025 “Richiesta di audizione I e III Commissione Sanità, a seguito dello stato di agitazione per buoni pasto, personale ASL BR.”;

Prot. 155-2025 del 06.08.2025: “2° sollecito audizione I e III Commissione Sanità, stato di agitazione per buoni pasto, personale ASL BR”.

Prot. 213-2025 del 07.11.2025 “Stato di Agitazione per buoni pasto, personale ASL BR.”

Si chiede di dirimere una volta per tutte quella che, a nostro avviso, sta diventando una soap opera basata su articoli di giornale fuorvianti, usati da diverse OO.SS., che generano solo confusione e false aspettative.

La UIL FPL richiede questo incontro anche a seguito degli accordi sottoscritti in altre ASL pugliesi, confortati della sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha riconosciuto il diritto di 22 infermieri turnisti, ad un risarcimento di circa 8.000 euro a dipendente, ed ancora la pronuncia della Corte di Cassazione di Roma n. 25525-2025, nonché delle normative vigenti.

Specifichiamo che, durante l’ audizione avvenuta il 04 giugno 2025, l’ex Assessore al Bilancio, aveva garantito che, entro 14 giorni dalla data prima citata, le OO.SS. sarebbero state nuovamente convocate per discutere e ricevere risposte in merito alla disparità di trattamento tra i dipendenti delle varie ASL della Regione riguardo i buoni pasto.

Ad oggi, considerate le numerose cause pilota che coinvolgono tutte le OO.SS., e soprattutto dopo aver appreso notizie di ricorsi in appello della ASL di BR, contro le pronunce in primo grado, in virtù delle leggi nazionali e regionali, nonché il CCNL di riferimento, sollecitiamo un incontro urgente con gli assessori alla Sanità e al Bilancio, per chiarire anche le dicerie di alcune OO.SS., che, per tornaconto, lasciano intendere che, avendo vinto in primo grado, i buoni pasto saranno automaticamente riconosciuti a tutti, notizia tristemente falsa.

Infine, ricordiamo l’art. 3 della Costituzione Italiana, fondato sui principi di uguaglianza e non discriminazione, nonchè il divieto di discriminazione fra lavoratori vigente in numerose leggi ordinarie.

Pertanto, chiediamo di porre fine a questa ingiusta disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso ente del SSN.

In attesa di una data a breve, porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale Il Segretario Generale

UIL FPL PUGLIA BARI –BAT UIL FPL BRINDISI

Paola Bruno Gianluca Facecchia