UIL FPL plaude al cambio di rotta dell’Asl

Il Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale nei confronti dell’Asl di Brindisi, lo stesso promosso da parte di una sigla sindacale autonoma, le motivazioni pretestuose e ingrate che andavano a discapito di una professionista che ha avuto la sola colpa di possedere requisiti importanti frutto di anni ed anni di servizio, lavoro e preparazione professionale. Quanto accaduto rende giustizia e merito a chi investe ed ha investito, come in questo caso nell’ambito dell’ infermieristica, dedicando tempo e passione per la propria crescita personale e professionale, ottenendo risultati non basati sull’appartenenza ad una sigla sindacale piuttosto che ad un’altra.

La Asl di Brindisi, vincitrice della controversia, sta finalmente imponendo un cambio di rotta evidentemente non gradito a qualcuno che, a causa di quanto sopra, non potrà più ottenere deleghe sindacali basate sulle vane promesse di posizioni “migliori”. Siamo concordi con la Asl di Brindisi per la promozione di una condotta che riconosca i background culturali dei propri dipendenti, utilizzandoli per il bene di tutti, soprattutto a vantaggio dell’utenza che ha bisogno di essere seguita da più professionisti e meno “raccomandati”.

La Uil Fpl Brindisi si congratula con la dipendente per gli obiettivi raggiunti e ringrazia la Direzione Generale di Brindisi per l’approccio professionale e distaccato mantenuto, senza fare un passo indietro sulle decisioni prese.

Brindisi 11/06/24

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia