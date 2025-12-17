Facebook Instagram
Uil Fpl – Sciopero generale del personale della Sanitaservice Asl BR

Eccellenza Prefetto di Brindisi 

Direttore Del Dipartimento e Salute Puglia

Dott. Vito Montanaro

Questore di Brindisi

Commissione di Garanzia  Sciopero

Direttore Generale Asl Br

Dott. Maurizio  De Nuccio

Amministratore Unico

Sanitaservice ASL/BR

Dott. Francesco Zingarello

Organi di stampa

Oggetto:comunicato indizione assemblea retribuita ed indizione sciopero generale del personale di tutti i servizi della Sanitaservice ASL BR.

A seguito dello stato di agitazione indetto dalla scrivente, nota prot. 241-2025 del 03.12.2025, nonostante i ripetuti solleciti inviati da questa Organizzazione Sindacale, a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta dalla ASL di Brindisi in merito alle serie istanze e rivendicazioni avanzate a nome dei dipendenti.

Visto quanto sopra la UIL FPL BRINDISI, considerato lo stato di inerzia e di totale disinteresse della proprietà, che a quanto pare ha l’unico interesse di usare la Sanitaservice quale bancomat, proclama l’assemblea retribuita del personale di tutti i servizi della Sanitaservice ASL BR per giorno 29 dicembre 2025, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso la Direzione Generale sita in via Napoli n.8, alla quale si chiede una sala per contenere i dipendenti che parteciperanno alla stessa. Contestualmente,

si proclama

lo sciopero dei dipendenti di tutti i servizi della Sanitaservice Br, per il giorno 07 gennaio 2026, come previsto dalla legge 146/90 e s.mi.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia

