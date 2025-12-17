Uil Fpl – Sciopero generale del personale della Sanitaservice Asl BR

Eccellenza Prefetto di Brindisi
Direttore Del Dipartimento e Salute Puglia
Dott. Vito Montanaro
Questore di Brindisi
Commissione di Garanzia Sciopero
Direttore Generale Asl Br
Dott. Maurizio De Nuccio
Amministratore Unico
Sanitaservice ASL/BR
Dott. Francesco Zingarello
Organi di stampa
Oggetto:comunicato indizione assemblea retribuita ed indizione sciopero generale del personale di tutti i servizi della Sanitaservice ASL BR.
A seguito dello stato di agitazione indetto dalla scrivente, nota prot. 241-2025 del 03.12.2025, nonostante i ripetuti solleciti inviati da questa Organizzazione Sindacale, a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta dalla ASL di Brindisi in merito alle serie istanze e rivendicazioni avanzate a nome dei dipendenti.
Visto quanto sopra la UIL FPL BRINDISI, considerato lo stato di inerzia e di totale disinteresse della proprietà, che a quanto pare ha l’unico interesse di usare la Sanitaservice quale bancomat, proclama l’assemblea retribuita del personale di tutti i servizi della Sanitaservice ASL BR per giorno 29 dicembre 2025, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso la Direzione Generale sita in via Napoli n.8, alla quale si chiede una sala per contenere i dipendenti che parteciperanno alla stessa. Contestualmente,
si proclama
lo sciopero dei dipendenti di tutti i servizi della Sanitaservice Br, per il giorno 07 gennaio 2026, come previsto dalla legge 146/90 e s.mi.
Il Segretario Generale
UIL FPL BRINDISI
Gianluca Facecchia