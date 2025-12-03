Uil Fpl – Stato di agitazione del personale ADI RTI San Bernardo

Eccellenza Prefetto di Brindisi

Preg.mo Prefetto

Luigi Dott.re Carnevale

Direttore Generale Asl Br

Dott. Maurizio De Nuccio

RTI ADI sanitario ASL/BR

Capofila ADI Cooperativa San Bernardo

Commissione di Garanzia

Organi di stampa

Oggetto: Stato di agitazione del personale ADI RTI San Bernardo.

Considerato il diniego da parte della ASL di Brindisi al riconoscimento di un contratto di lavoro dignitoso e adeguato al servizio in oggetto; la mancata interlocuzione con la parte datoriale (RTI capofila); i recenti articoli di stampa, ultimo il servizio pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno in data odierna; la mancata comunicazione con le OO.SS.; il mancato rispetto del CCNL da parte datoriale e il conseguente diniego da parte pubblica, la scrivente UIL FPL BRINDISI

proclama lo stato di agitazione di tutto il personale ADI RTI San Bernardo.

Ci rammarica constatare che, nonostante questo servizio rappresenti un’eccellenza a livello nazionale, la ASL di Brindisi continui a dimostrare scarso interesse nei confronti delle 230 unità di personale che operano in un servizio cruciale per la tutela della salute e dell’assistenza degli utenti più fragili della provincia.

Si ricorda che il 90% dell’utenza è allettata; spesso si tratta di pazienti oncologici o affetti da patologie croniche e terminali.

Tale atteggiamento denota disinteresse non solo verso i lavoratori, ma anche verso la tutela dell’intera comunità. Non è sufficiente assicurare verbalmente che «il servizio sarà garantito» e invitare il personale a restare tranquillo: tale affermazione è fuori luogo per chi non conosce le specificità dell’assistenza domiciliare, che fino ad oggi ha raggiunto risultati eccellenti grazie all’impegno dei lavoratori.

Peraltro, giungono a questa Segreteria Generale notizie informali circa un ipotetico aumento della platea dei dipendenti; qualora confermato, tale provvedimento risulterebbe ingiustificato e paleserebbe un chiaro atteggiamento antisindacale, poiché sarebbe stato adottato in maniera unilaterale, senza confronto né comunicazione alle OO.SS. firmatarie, nonché senza considerare che si tratta di materia attinente all’organizzazione del lavoro.

Alla luce di quanto sopra, si richiede ufficialmente l’elenco aggiornato della platea del personale in servizio, poiché l’elenco in nostro possesso riporta numeri sensibilmente inferiori. Si rammenta che l’organizzazione del lavoro è oggetto di confronto sindacale e deve essere discussa con le OO.SS., attualmente escluse da ogni tavolo di trattativa relativo al servizio ADI.

La UIL FPL BRINDISI si riserva di comunicare la data dello sciopero di tutto il personale ADI RTI San Bernardo e, contestualmente, chiede alla parte pubblica e a quella datoriale la convocazione di un tavolo di raffreddamento nel più breve tempo possibile, come previsto dalla legge 146/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. 29/1993.

Nell’attesa di una convocazione, ci riserviamo di attivare tutte le forme di protesta consentite dalla legge, nei modi e nei tempi previsti.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia