Uil Fpl – Stato di agitazione del personale Sanitaservice dell’Asl di Brindisi

Al

Direttore del Dipartimento della Salute

Dott. Vito Montanaro

Eccellenza Prefetto di Brindisi

Preg.mo Prefetto

Luigi Dott.re Carnevale

Preg.mo Questore di Brindisi

Dott. Aurelio Montaruli

Commissione di Garanzia

Direttore Generale Asl Br

Dott. Maurizio De Nuccio

Amministratore Unico

Sanitaservice ASL BR

Dott. Francesco Zingarello

Oggetto: Stato di agitazione personale Sanitaservice Asl Br.

La scrivente UIL FPL BRINDISI viste le mancate risposte da parte della Sanitaservice e della Asl di Brindisi e visti i vari tavoli di incontro svolti, dopo i quali ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposte, proclama

lo Stato di Agitazione di tutto il personale di tutti i servizi della Sanitaservice Asl Br.

Lo stato di Agitazione in oggetto, è proclamato anche a seguito del precedente, indetto il 21 febbraio 2025, prot.50-2025, inerente tutte le istanze evidenziate ed in essere nella Sanitaservice Br, mai definite.

Ci dispiace constatare che la ASL di Brindisi, unica responsabile ultima, ad oggi non abbia ritenuto opportuno valutare, né tanto meno, fornire risposte o soluzioni alle numerose problematiche aziendali, venendo meno a quanto promesso nei vari incontri.

Nel frattempo è stato affidato alla Sanitaservice Br un consistente numero di servizi che, stranamente, non risultano ne sono previsti nel piano industriale ad esempio:

raccolta presidi 118, squadra COVID-19, ampliamento della copertura dei turni dell’ausiliariato, vari servizi amministrativi, come ad esempio fantomatiche postazioni di presa in carica istituite ad hoc presso Ceglie Messapica e in vari altri presidi, servizio agende cup dislocate sulla provincia, sportelli Alpi pomeridiani con apertura di postazioni aggiuntive non esistenti precedentemente, servizi aggiuntivi di giardinaggio e manutenzione ed anche becero facchinaggio call center per ufficio prevenzione cup, centralino.

Si vuole specificare che i servizi di cui sopra vengono effettuati solo per soddisfare le esigenze della Asl di Brindisi, ma non sono riconosciuti, né dichiarati.

Proseguiamo poi con il problema dei Coordinatori che garantiscono un servizio h24, 30 giorni su 30, percependo uno stipendio di 1.200,00 euro mensili.

Ci viene da pensare che forse “qualcuno” immagini che questi dipendenti lavorino per devozione o sola gratificazione personale, o forse, lavorano per consentire che premi e incentivi vadano in direttissima alla ASL.

Tutto questo rappresenta una Vergogna, unica parola che sentiamo di usare.

Quanto sopra determina differenze di inquadramento contrattuale tra colleghi e comporta spese legali ingenti — parliamo di decine di migliaia di euro — che si sarebbero potute evitare se, come avvenuto fino a qualche anno fa, i Direttori si fossero assunti le proprie responsabilità ed avessero risolto i problemi invece di demandarli all’Amministratore Unico della società.

La nostra preoccupazione nasce dal fatto che, nonostante le nostre dimostrazioni documentali e decine di denunce pubbliche, la Direzione Generale dimostri scarsa attenzione nella gestione della Sanitaservice ASL/BR.

Ricordiamo inoltre che l’unico soggetto Responsabile della società in House, responsabile sia degli aspetti positivi che di quelli negativi, compresa la gestione del personale è il Direttore Generale della Asl, lo stesso che nomina un Amministratore incaricato di gestire la società nel rispetto delle leggi e delle disposizioni impartite dalla proprietà.

Tali disposizioni non devono e non possono arrecare un danno patrimoniale alla stessa società, soprattutto quando la proprietà trae un beneficio economico a danno dei lavoratori.

A seguito di quanto sopra e ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i., la scrivente proclama lo Stato di Agitazione del personale e si riserva di comunicare la data dello sciopero del personale di tutti i servizi della Sanitaservice Asl Br.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Facecchia Gianluca