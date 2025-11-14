Uil Fpl – Stato di agitazione negli asili nido di Ostuni

Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi
Dott. Luigi Carnevale
Sindaci di Ostuni, Fasano e Cisternino
Consorzio Ciisaf
Dott. Antonio Calabrese
Commissione di Garanzia
Cooperativa Raggio di Sole
Oggetto: apertura tavolo di raffreddamento Stato di agitazione asili nido di Ostuni legge 146/90 e s.m.i. e D.lgs 29/93.
A seguito dell’apertura dello stato di agitazione proclamato dalla scrivente in data 07.11.2025 con nota prot.214-2025 a favore dei dipendenti della Cooperativa Raggio di Sole che ad oggi, dopo due mesi, non hanno ancora ricevuto i versamenti degli stipendi che dovrebbero essere effettuati entro il 10° giorno di ogni mese, come da accordo sottoscritto per il passaggio di cantiere clausola sociale e art.37 del Ccnl di riferimento, la Uil Fpl Brindisi chiede, così come previsto dalla legge 146/90 e s.m.i. e D.lgs 29/93 un tavolo di raffreddamento a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi.
Si comunica inoltre che ci riserviamo di proclamare lo sciopero del personale in questione, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori della platea sopra citata.
Il Segretario Generale
UIL FPL BRINDSI
Gianluca Facecchia