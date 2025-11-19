Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

Uil Fpl sul pagamento degli stipendi negli asili nido del Comune di Ostuni

E’ stato comunicato dai nostri iscritti che in mattinata la Cooperativa che gestisce gli asili nido di Ostuni ha provveduto a saldare il pagamento degli stipendi di ottobre come richiesto e rivendicato dalla scrivente UIL FPL BRINDISI, pertanto in considerazione del fatto che anche questa volta i nostri iscritti sono al sicuro e sono stati retribuiti per il servizio reso, sospendiamo quanto in atto e chiediamo a sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Dott. Luigi Carnevale di bloccare la convocazione dei tavoli richiesti dalla scrivente.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
nautica in puglia
lettori
antonella vincenti
forza italia
no_fumo_torchiarolo
luperti
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning