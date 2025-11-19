Uil Fpl sul pagamento degli stipendi negli asili nido del Comune di Ostuni

E’ stato comunicato dai nostri iscritti che in mattinata la Cooperativa che gestisce gli asili nido di Ostuni ha provveduto a saldare il pagamento degli stipendi di ottobre come richiesto e rivendicato dalla scrivente UIL FPL BRINDISI, pertanto in considerazione del fatto che anche questa volta i nostri iscritti sono al sicuro e sono stati retribuiti per il servizio reso, sospendiamo quanto in atto e chiediamo a sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Dott. Luigi Carnevale di bloccare la convocazione dei tavoli richiesti dalla scrivente.